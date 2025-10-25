Hindustan Hindi News
रिलांयस ने AI कंपनी में किया 2 करोड़ रुपये का निवेश, Facebook से है साझेदारी, क्या होगा काम?

संक्षेप: रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की AI कंपनी अस्तित्व में आ गई है। रिलायंस, मेटा (फेसबुक) ने ज्वाइंट वेंचर एआई कंपनी बना रही है। इस कंपनी का नाम रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड (Reliance Enterprise Intelligence Limited) है।

Sat, 25 Oct 2025 PM
रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) की AI कंपनी अस्तित्व में आ गई है। रिलायंस, मेटा (फेसबुक) ने ज्वाइंट वेंचर एआई कंपनी बना रही है। इस कंपनी का नाम रिलायंस एंटरप्राइजेज इंटेलिजेंस लिमिटेड (Reliance Enterprise Intelligence Limited) है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी रिलायंस इंटेलिजेंस ने इस एआई कंपनी में 2 करोड़ रुपये का शुरुआती निवेश किया है।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में कहा है कि रिलायंस इंटेलिजेंस ने 20 लाख शेयर 10 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से सब्सक्राइब किया गया है।

क्या काम करेगी यह कंपनी?

यह नई कंपनी डेवलपिंग, मार्केटिंग और एआई डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी काम करेगी। इस कंपनी का ऐलान इस साल के शुरुआत में किया गया था। मुकेश अंबानी ने इस एआई कंपनी का जिक्र अपने एजीएम में भी किया था। मुकेश अंबानी ने तब अपनी स्पीच में इसे गेम चेंजर बताया था।

855 करोड़ रुपये मिलकर करेंगे निवेश

रिलायंस और मेटा ने इस एआई कंपनी में 855 करोड़ रुपये का मिलकर निवेश करने की बात कही है। रिलायंस की सब्सिडियरी रिलायंस इंटेलिजेंस की एआई कंपनी में होल्डिंग 70 प्रतिशत रहेगी। वहीं, फेसबुक ओवरसीज के पास 30 प्रतिशत रहेगा।

रिलांयस की आर्थिक स्थिति कैसी?

मुकेश अंबानी की अगुवाई कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9.67 प्रतिशत बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 18,165 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 16563 करोड़ रुपये रहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज का रेवन्यू 9.94 प्रतिशत बढ़ा है। मार्च तिमाही में यह 2.58 लाख करोड़ रुपये रहा था।

शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बीएसई में 0.23 प्रतिशत की तेजी के साथ 1451.45 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। इस साल अबतक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की तेजी आई है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

