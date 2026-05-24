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अनिल अंबानी की इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट, खर्च बढ़ा; नया CEO और CFO नियुक्त

Tarun Pratap Singh भाषा
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Reliance Infrastructure Ltd Share price: अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट आई है। मार्च तिमाही के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 918 करोड़ रुपये रहा था। 

अनिल अंबानी की इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में भारी गिरावट, खर्च बढ़ा; नया CEO और CFO नियुक्त

Reliance Infrastructure Ltd Share price: अनिल अंबानी की रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर ने तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। मार्च तिमाही में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च की चौथी तिमाही में घटकर 918.07 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी ने इसके पीछे बढ़ते खर्चों को प्रमुख कारण बताया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 4,387.08 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया था।

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कंपनी की आय में भी गिरावट

मार्च तिमाही में कंपनी की कुल इनकम भी घटकर 4,154.34 करोड़ रुपये रह गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 4,268.05 करोड़ रुपये थी। वहीं, कुल खर्च बढ़कर 5,419.87 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 4,827.97 करोड़ रुपये था।

बिजली खरीद में इजाफा

इस दौरान बिजली खरीद लागत में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। जनवरी-मार्च तिमाही में बिजली खरीद पर कंपनी का खर्च बढ़कर 3,285.68 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले 2,739.62 करोड़ रुपये था।

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पूरे वित्त वर्ष में कैसा रहा प्रदर्शन?

पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का नेट प्रॉफिट घटकर 2,900.23 करोड़ रुपये रह गया, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में यह 4,937.52 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी की आय भी घटकर 20,862.03 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 23,999.29 करोड़ रुपये थी।

कंपनी को मिला नया सीईओ

इस बीच, कंपनी ने नेतृत्व स्तर पर बदलाव की घोषणा भी की है। कंपनी ने विजेश बाबू थोता को 23 मई से मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। इससे पहले वह कंपनी में मुख्य वित्त अधिकारी (सीएफओ) थे। साथ ही, आशीष चतुर्वेदी को नया सीएफओ नियुक्त किया गया है।

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रिलायंस इंफ्रास्टक्चर के शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

Reliance Infrastructure Ltd के शेयरों में ट्रेडिंग ठप्प है। बीएसई के डाटा के अनुसार आखिरी बार कारोबार 18 मई को हुआ था। उस दिन में भी रिलायंस इंफ्रा के शेयरों का भाव 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 67.71 रुपये के स्तर पर आ गया था। बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 18 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। वहीं, 6 महीने में यह स्टॉक 59 प्रतिशत गिर चुका है। बता दें, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों की कीमतों में एक साल में 59 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

(लाइव हिन्दुस्तान के इनपुट के साथ)

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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