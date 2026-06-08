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अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के शेयरों में लगा अपर सर्किट, 6 दिन में 33% की तेजी

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Reliance infra Share price: रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में आज अपर सर्किट लगा है
  • 6 कारोबारी दिन में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के शेयरों में लगा अपर सर्किट, 6 दिन में 33% की तेजी

Reliance infra Share price: अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी का सिलसिला आज भी देखने को मिली है। आज सोमवार को रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में अपर सर्किट लगा है। 5 प्रतिशत की उछाल इस कंपनी के शेयरों में दर्ज की गई है। बीएसई में यह स्टॉक 84.99 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 85.85 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। बता दें, पिछले 6 कारोबारी दिनों के दौरान इस स्टॉक की कीमतों में 33 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

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रिलायंस इंफ्रा ने सेबी से की बड़ी अपील

मौजूदा समय में कंपनी पर ट्रेडिंग से जुड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने सेबी और बीएसई को जमा किए अपने औपचारिक स्टेटमेंट में कहा है कि शेयरों पर लगाए गए ASM पर फिर से पुनर्विचार किया जाए। इस एक्शन की वजह से कंपनी के शेयरों पर ट्रेडिंग से जुड़ा प्रतिबंध लगा है।

कंपनी ने कहा है कि इस फैसले की वजह से 7 लाख पब्लिक शेयरहोल्डर्स का हित प्रभावित हो रहा है। मौजूदा फ्रेमवर्क के अनुसार हफ्ते में सिर्फ एक बार ही ट्रे़डिंग की अनुमति है। जिसमें भी 5 प्रतिशत का कम प्राइस बैंड तय किया गया है। कंपनी का कहना है कि इस तरह के प्रतिबंध मजबूत बिजनेस फंडामेंटल, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस या लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं क्रिएट करते हैं।

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क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

मौजदा परिस्थितियों में एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस इंफ्रा के शेयरों को 89 रुपये के स्तर पर रुकावट का सामना करना पड़ेगा। अगर यह उछाल जारी रहा तो स्टॉक इस स्तर तक पहुंच सकता है। वहीं, गिरावट की स्थिति में कंपनी के शेयर 77 रुपये के स्तर तक आ सकते हैं।

शेयरों का प्रदर्शन ओवर आल कैसा?

बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। हालांकि, तीन महीने में यह स्टॉक 7 प्रतिशत लुढ़क चुका है। 6 महीने से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 41 प्रतिशत का नुकसान हुआ है। 1 साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों का दाम 76 प्रतिशत गिरा है। बता दें, सेंसेक्स इस दौरान 10 प्रतिशत गिरा है।

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दो साल में रिलायंस इंफ्रा के शेयरों का भाव 48 प्रतिशत गिरा है। तीन साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 37 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। बता दें, 5 साल में यह स्टॉक 11.98 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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