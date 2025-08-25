Reliance Infra Reliance Power Share hits lower circuit CBI files Criminal case against Anil Ambani अनिल अंबानी की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने दर्ज किया क्रिमिनल केस, कंपनियों के शेयर धड़ाम, Business Hindi News - Hindustan
अनिल अंबानी की बढ़ी मुश्किलें, CBI ने दर्ज किया क्रिमिनल केस, कंपनियों के शेयर धड़ाम

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए हैं। CBI ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी और कई दूसरे लोगों के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज किया है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 11:49 AM
अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर और रिलायंस कम्युनिकेशंस तीनों कंपनियों के शेयर लोअर सर्किट पर पहुंच गए हैं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर सोमवार को BSE में 5 पर्सेंट टूटकर 275.05 रुपये पर पहुंच गए हैं। वहीं, रिलायंस पावर के शेयर भी 5 पर्सेंट की गिरावट के साथ 46.49 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरों में भी 5 पर्सेंट की गिरावट है। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की तरफ से केस दर्ज किए जाने के बाद कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई है।

CBI ने अनिल अंबानी के खिलाफ दर्ज किया क्रिमिनल केस
सीबीआई (CBI) ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी और कई दूसरे लोगों के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की तरफ से धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत किए जाने के बाद यह केस दर्ज किया गया है। यह बात ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कही गई है। बैंक फ्रॉड के इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 2000 करोड़ रुपसे ज्यादा का नुकसान हुआ है। इस मामले को लेकर सीबीआई ने अनिल अंबानी के रेजिडेंस और रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े परिसरों में छापेमारी भी की है। रिलायंस कम्युनिकेशंस में एसबीआई के क्रेडिट एक्सपोजर में 2227.64 करोड़ रुपये के फंड-बेस्ड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ ब्याज और खर्चे, 786.52 करोड़ रुपये की नॉन-फंड-बेस्ड बैंक गारंटी शामिल है।

एक महीने में करीब 20% टूट गए हैं रिलायंस इंफ्रा के शेयर
रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर पिछले एक महीने में करीब 20 पर्सेंट लुढ़क गए हैं। अनिल अंबानी की फ्लैगशिप कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 25 जुलाई 2025 को 342.05 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 25 अगस्त 2025 को 275.05 रुपये पर जा पहुंचे हैं। रिलायंस पावर के शेयरों में पिछले एक महीने में 18 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 56.72 रुपये से टूटकर 46.49 रुपये पर पहुंच गए हैं। इस बीच, भारतीय स्टेट बैंक के बाद, बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिलायंस कम्युनिकेशंस, अनिल अंबानी समेत इसके डायरेक्टर्स के लोन अकाउंट को फ्रॉड के रूप में क्लासीफाइड किया है।

(ब्लूमबर्ग के इनपुट के साथ)

