Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़reliance industries shares plunge amid russian oil controversy putting the biggest pressure on the nifty index
रूसी तेल विवाद में रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट, निवेशकों को 1 लाख करोड़ का झटका

रूसी तेल विवाद में रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट, निवेशकों को 1 लाख करोड़ का झटका

संक्षेप:

RIL Share Price: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में मंगलवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। शेयर का भाव पिछले बंद भाव 1,577.45 रुपये से गिरकर दिन के निचले स्तर 1,497.05 रुपये तक पहुंच गया, जो 5 प्रतिशत की गिरावट है। इससे निवेशकों को आज 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का झटका लगा है।

Jan 06, 2026 01:29 pm IST
मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों में मंगलवार को तेज गिरावट दर्ज की गई। शेयर का भाव पिछले बंद भाव 1,577.45 रुपये से गिरकर दिन के निचले स्तर 1,497.05 रुपये तक पहुंच गया, जो 5 प्रतिशत की गिरावट है। यह जून 2024 के बाद सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट है। शेयर 1,575.55 रुपये पर मामूली कमजोर खुला, लेकिन उसे लगातार बिकवाली का सामना करना पड़ा और कारोबार के आंकड़े काफी बढ़ गए। इस दौरान RIL के मार्केट कैप में 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ। यानी निवेशकों को आज 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का झटका लगा है।

गिरावट का कारण

रिलायंस ने स्पष्ट किया है कि उसे जनवरी में रूसी कच्चे तेल की कोई आपूर्ति नहीं मिलने की उम्मीद है और पिछले तीन हफ्तों में भी ऐसा कोई कार्गो नहीं मिला है। रिलायंस, जो भारत का रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार हुआ करता था, ने एक ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का खंडन करते हुए एक बयान जारी किया है।

इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूसी तेल से लदे तीन जहाज उसकी जामनगर रिफाइनरी की ओर जा रहे हैं। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर भारत रूसी तेल की खरीद कम नहीं करता है तो उस पर टैरिफ बढ़ाए जा सकते हैं।

बाजार का प्रदर्शन

आरआईएल का कुल कारोबार 5.21 लाख शेयरों का रहा और टर्नओवर 79.4 करोड़ रुपये से अधिक रहा, जो बाजार की बढ़ी हुई भागीदारी को दर्शाता है। यह निफ्टी 50 इंडेक्स पर सबसे बड़ा दबाव बना रहा और सूचकांक की कुल 91 अंकों की गिरावट में से 72.5 अंकों की गिरावट का कारण बना।

एचडीएफसी बैंक और ट्रेंट ने भी सूचकांक में गिरावट को बढ़ाया। सुबह लगभग 11:30 बजे निफ्टी50 सूचकांक 97 अंक यानी 0.37 प्रतिशत की गिरावट के साथ 26,153 पर कारोबार कर रहा था।

शेयर प्राइस ट्रेंड

आरआईएल के शेयर भाव ने हाल में मिली-जुली गति दिखाई है। पिछले सप्ताह शेयर में 0.54 प्रतिशत की गिरावट आई है, और पिछले दो सप्ताह में यह 2.44 प्रतिशत गिरा है। मासिक आधार पर यह 0.55 प्रतिशत नीचे है। हालांकि, तिमाही आधार पर आरआईएल ने 11.45 प्रतिशत की मजबूत बढ़त दर्ज की है, जबकि सालाना प्रदर्शन 25.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मजबूत बना हुआ है।

तकनीकी विश्लेषण

तकनीकी नजरिए से, शेयर अपने मध्यम से लॉन्ग टर्म एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (10-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन ईएमए) से ऊपर बना हुआ है, जो दर्शाता है कि यह व्यापक टाइम लिमिट पर मजबूती पकड़े हुए है। हालांकि, सोमवार के बंद भाव ने इसे 5-दिन के ईएमए से नीचे ला दिया।

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 59.8 पर है, जिसे तटस्थ क्षेत्र माना जाता है। 30 से नीचे का आरएसआई ओवरसोल्ड स्थिति और 70 से ऊपर का रीडिंग ओवरबॉट स्तर को दर्शाता है।

