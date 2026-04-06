मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 6% गिरा, 18 लाख करोड़ रुपये डूबे, जानें वजह
Reliance Industries Share Price: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली इस कंपनी के शेयरों का भाव 2 दिन में 6 प्रतिशत लुढ़क गया है। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट के उलट स्टॉक मार्केट में आज तेजी दर्ज की गई है।
Reliance Industries Share Price: देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में आज सोमवार को 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली इस कंपनी के शेयरों का भाव 2 दिन में 6 प्रतिशत लुढ़क गया है। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में गिरावट के उलट स्टॉक मार्केट में आज तेजी दर्ज की गई है।
निवेशकों के डूबे 18 लाख करोड़ रुपये
निफ्टी50 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव सबसे अधिक नीचे चला आया। बता दें, मुकेश अंबानी की इस कंपनी का निफ्टी50 में 8.87 प्रतिशत भार है। इससे अधिक सिर्फ एचडीएफसी बैंक का है। जिसका भार 10.94 प्रतिशत के बराबर है।
शेयरों में गिरावट की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 18 लाख रुपये घट गया है। एक्सचेंज के डाटा के अनुसार एक वक्त पर यह 17.65 लाख करोड़ रुपये के बराबर था।
रिलायंस के शेयरों में गिरावट की क्या वजह?
कंपनी के शेयरों में गिरावट की वजह ईरान-अमेरिका और इजरायल युद्ध है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता बाधित होने की वजह से कच्चे तेल का रेट 100 डॉलर के पार पहुंच गया है। जिसकी वजह से तेल की कमी से जुड़ी चिंतायें बढ़ गई हैं।
रिलायंस इडंस्ट्रीज के शेयरों में हालिया गिरावट की बड़ी वजह सरकार की तरफ से लिया गया फैसला है। हालिया गिरावट डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल पर लगाई गई एक्सपोर्ट ड्यूटी है। 26 मार्च से लागू इस फैसले के अनुसार सरकार ने प्रति डीजल के एक्सपोर्ट पर 21.50 रुपये की ड्यूटी लगा दी थी। वहीं, एटीएफ के एक्सपोर्ट पर 29.50 रुपये प्रति लीटर की ड्यूटी लगाई गई थी।
सीनियर अधिकारियों के अनुसार सरकार की तरफ से फिर से लगाया गया विंडफाल टैक्स रिलायंस इंडस्ट्रीज SEZ रिफाइनरी पर न्यायिक फैसले की वजह से लागू नहीं होगा।
क्या है एक्सपर्ट की राय?
SMC Global Securities से जुड़े क्षितिज गांधी का कहना है कि इस स्टॉक में 1600 रुपये से गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था। अब सारी नजर 1290 रुपये 1300 रुपये के जोन पर टिकी हुई है। अगर इस स्तर पर भी गिरावट देखने को मिली तब की स्थिति में स्टॉक 1220 रुपये तक आ सकता है। बता दें, आज मार्केट के क्लोजिंग के टाइम पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 3.41 प्रतिशत की गिरावट के बाद 1304.75 रुपये के स्तर पर था।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।