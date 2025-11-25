Reliance Industries: रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर 52 वीक हाई पर, 3-3 एक्सपर्ट्स बुलिश, ₹1727 का टारगेट प्राइस सेट

संक्षेप: Reliance Industries Target Price: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों आज तेज उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 1.5 प्रतिशत की तेजी के बाद 1560 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है।

Reliance Industries Target Price: मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों आज तेज उछाल देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 1.5 प्रतिशत की तेजी के बाद 1560 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया है। यह साल रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के लिए शानदार रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 2025 में 27 प्रतिशत की तेजी आई है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.13 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट प्राइस कितना? इस धाकड़ स्टॉक के प्रदर्शन को लेकर एक्सपर्ट्स बुलिश हैं। ब्रोकरेज हाउस जेपी मॉर्गन ने 1727 रुपये का टारगेट प्राइस रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए सेट किया गया है। जोकि मौजूदा स्तर से 11 प्रतिशत की तेजी को दर्शाता करता है।

मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस ने कहा है कि 2026 में जियो के आईपीओ, टेलीकॉम टैरिफ, न्यू एनर्जी बिजनेस में तेजी और रिटेल सेक्टर में बेहतर ग्रोथ रेट की उम्मीद है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह फैक्टर्स शेयरों में तेजी के लिए बल प्रदान करेंगे।

दो अन्य एक्सपर्ट्स भी बुलिश ब्रोकरेज हाउस यूबीएस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के प्रदर्शन को लेकर बुलिश है। ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है। यूबीएस की तरफ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए 1820 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया गया है।

मोतीलाल ओसवाल ने भी BUY रेटिंग दी है। इस ब्रोकरेज हाउस ने 1700 रुपये से टारगेट प्राइस को बढ़ाकर 1765 रुपये कर दिया है। LSEG ने भी 1685 रुपये का टारगेट प्राइस सेट किया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने BUY रेटिंग दी है।

पिछले साल बोनस शेयर दी थी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2024 में निवेशकों को बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। अगस्त के महीने में कंपनी ने एक शेयर पर 5.50 रुपये का डिविडेंड दिया था।