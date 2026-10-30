मुकेश अंबानी की रिलायंस को बंपर मुनाफा, 41% बढ़ा प्रॉफिट, जियो का मुनाफा भी उछला

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Reliance Industries Q2 Results: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को जुलाई से सितंबर के बीच शानदार मुनाफा हुआ है। सितंबर तिमाही में रिलायंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 41 फीसदी बढ़कर 25,548 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को 18,165 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। कंपनी के तेल और केमिकल कारोबार (O2C) के साथ डिजिटल बिजनेस के अच्छे प्रदर्शन से मुनाफे में यह बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि रिलायंस के साथ उसके डिजिटल कारोबार जियो ने भी अच्छी कमाई की है। जियो प्लेटफॉर्म्स का मुनाफा 14 फीसदी बढ़कर 8,387 करोड़ रुपये हो गया। बता दें कि हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई जियो के लिए यह पहली तिमाही के नतीजे हैं। आइए जानते हैं डिटेल-

कमाई में भी अच्छी बढ़त रिलायंस इंडस्ट्री की कमाई में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली। सितंबर तिमाही में रिलायंस का ऑपरेशन से रेवेन्यू 29 फीसदी बढ़कर 3.32 लाख करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 2.58 लाख करोड़ रुपये था। वहीं, जून तिमाही के मुकाबले भी कंपनी का मुनाफा 27 फीसदी बढ़ा है। जून तिमाही में रिलायंस को 23,196 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने कहा कि दुनिया भर में कारोबार से जुड़ी चुनौतियों और कच्चे माल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद रिलायंस के सभी कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया है।

O2C बिजनेस से कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस के तेल और केमिकल कारोबार यानी O2C ने इस तिमाही में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट का EBITDA सालाना आधार पर 68 फीसदी बढ़कर 25,203 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 15,008 करोड़ रुपये था। इस कारोबार से कंपनी की कमाई भी 44 फीसदी बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गई। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों, पेट्रोल-डीजल की बेहतर कीमतों और केमिकल कारोबार में सुधार से कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी के मुताबिक, मिडिल ईस्ट और रूस में सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों के कारण दुनियाभर में रिफाइनिंग का मार्जिन बेहतर हुआ। इसके अलावा, पेट्रोकेमिकल कारोबार में भी सुधार देखने को मिला।

जियो का मुनाफा 14 फीसदी बढ़ा रिलायंस के डिजिटल कारोबार यानी जियो प्लेटफॉर्म्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। सितंबर तिमाही में जियो का मुनाफा 14 फीसदी बढ़कर 8,38

7 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 7,379 करोड़ रुपये था। जियो का रेवेन्यू भी 11.4 फीसदी बढ़कर 40,475 करोड़ रुपये पहुंच गया। इस दौरान कंपनी ने 91 लाख नए ग्राहक जोड़े। इसके साथ ही जियो के कुल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 54.24 करोड़ हो गई। जियो का हर ग्राहक से औसत मासिक रेवेन्यू (ARPU) भी बढ़कर 218.8 रुपये हो गया। जून तिमाही में यह 215.6 रुपये था। वहीं, जियो के 5G ग्राहकों की संख्या 30 करोड़ के पार पहुंच गई है।

ऑयल और गैस बिजनेस में थोड़ी कमजोरी रिलायंस के ऑयल और गैस कारोबार का प्रदर्शन इस बार थोड़ा कमजोर रहा। इस सेगमेंट का EBITDA 2 फीसदी घटकर 4,901 करोड़ रुपये रह गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 5,002 करोड़ रुपये था। कंपनी के मुताबिक, KG-D6 गैस फील्ड से उत्पादन घटने और गैस की कीमतों में कमी आने से कारोबार पर असर पड़ा। हालांकि, कोल-बेड मीथेन के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई।

JioStar की कमाई बढ़ी, लेकिन मुनाफा घटा रिलायंस के मीडिया और एंटरटेनमेंट कारोबार JioStar का रेवेन्यू 10 फीसदी बढ़कर 6,806 करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, इस दौरान कंपनी का मुनाफा 13 फीसदी घटकर 1,147 करोड़ रुपये रह गया। जियोहॉटस्टार (JioHotstar) के हर महीने एक्टिव यूजर्स की औसत संख्या करीब 44 करोड़ रही। कंपनी ने सिंगापुर, ब्रिटेन और कनाडा में भी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस का विस्तार किया।