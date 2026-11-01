Reliance Q2 Results: रिकॉर्ड मुनाफे के बाद शेयर खरीदें या बेचें? ब्रोकरेज ने दिया ₹1,703 का टारगेट

मुख्य बातें

मुकेश अंबानी की कंपनी RIL (Reliance Industries) के शेयरों पर सोमवार 2 नवंबर को निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (Q2) में अब तक का सबसे ज्यादा तिमाही मुनाफा दर्ज किया है। जुलाई से सितंबर के दौरान कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 33.8% बढ़कर ₹29,550 करोड़ पहुंच गया। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू भी 27.8% की बढ़त के साथ ₹3,62,268 करोड़ रहा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

इस शानदार नतीजे के पीछे कंपनी के O2C (O2COil-to-Chemicals) बिजनेस की मजबूत वापसी और डिजिटल सर्विसेज में लगातार बढ़ोतरी की अहम भूमिका रही। हालांकि, Reliance Retail का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। ऐसे में सवाल है कि रिकॉर्ड मुनाफे के बाद Reliance का शेयर खरीदना चाहिए, मौजूदा निवेश बनाए रखना चाहिए या इससे दूरी बना लेनी चाहिए? आइए जानते हैं ब्रोकरेज फर्मों की राय और शेयर का प्रदर्शन।

मुनाफा 33.8% बढ़ा, रेवेन्यू भी रिकॉर्ड स्तर पर

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) ने सितंबर तिमाही में सहयोगी कंपनियों और जॉइंट वेंचर से हिस्सेदारी सहित ₹29,550 करोड़ का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया। पिछले साल की समान तिमाही में यह आंकड़ा ₹22,092 करोड़ था। वहीं, कंपनी के मालिकों के हिस्से में आने वाला नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 40% बढ़कर ₹25,548 करोड़ हो गया।

कंपनी के अन्य वित्तीय आंकड़ों पर नजर डालें तो



कंसोलिडेटेड रेवेन्यू:- 27.8% बढ़कर 3,62,268 करोड़।

EBITDA:- 23.9% की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 62,409 करोड़।

कंसोलिडेटेड प्रॉफिट:- 33.8% बढ़कर 29,550 करोड़।

मालिकों के हिस्से का मुनाफा:- 40% बढ़कर 25,548 करोड़।

कंपनी का यह तिमाही मुनाफा पिछली तिमाही के ₹23,196 करोड़ से भी ज्यादा रहा। इस तरह Reliance ने एक नया रिकॉर्ड बनाया।

O2C बिजनेस बना मुनाफे का सबसे बड़ा इंजन

सितंबर तिमाही में रिलायंस (Reliance) के O2C (Oil-to-Chemicals) बिजनेस ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। इस सेगमेंट को अंतरराष्ट्रीय बाजार में ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल की बेहतर कीमतों और पेट्रोकेमिकल मार्जिन में सुधार का फायदा मिला। O2C बिजनेस का EBITDA सालाना आधार पर 67.9% बढ़कर ₹25,203 करोड़ पहुंच गया। वहीं, इस सेगमेंट का रेवेन्यू 44.2% बढ़कर ₹2,31,601 करोड़ रहा।

कंपनी के मुताबिक, पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज (Strait of Hormuz) के आसपास तनाव के कारण वैश्विक सप्लाई प्रभावित हुई। इसके अलावा, पश्चिम एशिया और रूस में रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों ने भी फ्यूल की कीमतों और रिफाइनिंग मार्जिन को प्रभावित किया।

तिमाही के दौरान डेटेड ब्रेंट क्रूड (Dated Brent Crude) का औसत भाव 40.6% बढ़कर 97 डॉलर प्रति बैरल रहा। वहीं, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल क्रैक्स पिछले साल की तुलना में 3 से 3.7 गुना तक पहुंच गए। इन परिस्थितियों के बावजूद Reliance ने अपने क्रूड ऑयल की खरीद के स्रोतों में बदलाव और बेहतर बाजारों में उत्पादों की बिक्री के जरिए मजबूत मार्जिन हासिल किया। कंपनी ने अमेरिका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र से सप्लाई बढ़ाकर अब तक की सबसे ज्यादा क्रूड प्रोसेसिंग भी दर्ज की। हालांकि, महंगे क्रूड, माल ढुलाई, इंश्योरेंस खर्च और घरेलू फ्यूल रिटेल में नुकसान जैसी चुनौतियों का असर भी कंपनी के कारोबार पर पड़ा।

रिलायंस (Reliance) का कहना है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही का प्रदर्शन देखते हुए उसका O2C बिजनेस सालाना आधार पर ₹80,000 करोड़ से ज्यादा EBITDA देने की राह पर है। वहीं, नए एनर्जी प्रोजेक्ट्स से वित्त वर्ष 2027-28 से कमाई शुरू होने की उम्मीद है।

Jio का प्रदर्शन कैसा रहा?

रिलायंस (Reliance) के डिजिटल सर्विसेज बिजनेस Jio ने भी दूसरी तिमाही में स्थिर प्रदर्शन किया। कंपनी का Average Revenue Per User (ARPU) पिछली तिमाही के ₹216 से बढ़कर ₹219 हो गया। इस दौरान Jio ने 90 लाख नए सब्सक्राइबर जोड़े। कंपनी के डिजिटल कारोबार में मार्जिन में भी सुधार दर्ज किया गया। टेलीकॉम और डिजिटल सर्विसेज में लगातार बढ़ोतरी Reliance के लिए अहम है, क्योंकि यह कारोबार कंपनी को नियमित कमाई का मजबूत आधार देता है।

रिटेल बिजनेस ने किया निराश, मुनाफे पर पड़ा दबाव जहां O2C और डिजिटल कारोबार ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं Reliance Retail की ग्रोथ कमजोर रही। डिमर्जर के असर को एडजस्ट करने के बाद भी रिटेल बिजनेस का रेवेन्यू सालाना आधार पर सिर्फ 6% बढ़ा। इस सेगमेंट का EBITDA पिछली तिमाही के मुकाबले 3% और पिछले साल की समान तिमाही के मुकाबले 13% घटकर ₹5,780 करोड़ रह गया।

ब्रोकरेज फर्म Equirus Securities के मुताबिक, डिजिटल कॉमर्स में निवेश, इनपुट कॉस्ट में बढ़ोतरी और इस साल त्योहारों का सीजन तीसरी तिमाही में आने से रिटेल कारोबार पर दबाव पड़ा। कंपनी के अपस्ट्रीम बिजनेस का EBITDA भी सालाना आधार पर 2% घटकर ₹4,900 करोड़ रहा। KG-D6 ब्लॉक से गैस उत्पादन में कमी इसका एक प्रमुख कारण रही, यानी Reliance के सभी बिजनेस एक जैसी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि ब्रोकरेज फर्में कंपनी के अलग-अलग सेगमेंट के प्रदर्शन को ध्यान में रखकर शेयर पर अपनी राय दे रही हैं।

रिलायंस शेयर पर नुवामा की Buy रेटिंग, ₹1,703 का टारगेट

ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज (Nuvama Institutional Equities) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर पर Buy रेटिंग बरकरार रखी है। हालांकि, ब्रोकरेज ने इसका टारगेट प्राइस ₹1,766 से घटाकर ₹1,703 कर दिया है। नुवामा (Nuvama) के मुताबिक, कंपनी का New Energy बिजनेस वित्त वर्ष 2027-28 से कमाई में योगदान देना शुरू कर सकता है। Reliance इस क्षेत्र में अपने प्रोजेक्ट्स को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

ब्रोकरेज ने बताया कि कंपनी की 6GW सोलर मॉड्यूल और 5GW सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता शुरू हो चुकी है। अगले साल तक इस संयुक्त क्षमता को बढ़ाकर 20GW करने की योजना है। Nuvama का अनुमान है कि इससे कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में करीब 5% का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा रिलायंस (Reliance) वित्त वर्ष 2026-27 में 40GWh की BESS (Battery Energy Storage System) क्षमता शुरू करने की तैयारी में है। इसे आगे चलकर 120GWh तक बढ़ाया जा सकता है।

कंपनी का लक्ष्य मार्च 2027 तक 3GW ट्रांसमिशन लाइन क्षमता विकसित करना भी है। वहीं, 150GW के Round-the-Clock (RTC) पावर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। नुवामा (Nuvama) के अनुसार, इस प्रोजेक्ट से कंपनी की अपनी बिजली की लागत 25% से ज्यादा घट सकती है। इससे रिलायंस (Reliance) के मुनाफे में करीब 6% तक योगदान मिलने की संभावना है।

हालांकि, ब्रोकरेज ने रिटेल (Retail) बिजनेस की कमजोर ग्रोथ को लेकर चिंता जताई है। इसका वैल्यूएशन 27 गुना EV/EBITDA है, जबकि O2C बिजनेस का वैल्यूएशन 12.5 गुना है। ऐसे में रिटेल कारोबार का कमजोर प्रदर्शन कंपनी के मजबूत O2C बिजनेस के फायदे को कम कर सकता है।

नुवामा (Nuvama) ने Jio की संभावित लिस्टिंग को ध्यान में रखते हुए रिलायंस (Reliance) पर 25% होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट भी लगाया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, शेयर FY28 के अनुमानित EPS के करीब 18 गुना पर कारोबार कर रहा है।

Equirus Securities ने ₹1,537 का टारगेट दिया

इक्विरस सिक्योरिटीज (Equirus Securities) ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के सितंबर तिमाही के नतीजों को मजबूत बताया है। ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी का ऑपरेटिंग EBITDA ₹56,620 करोड़ रहा, जो तिमाही आधार पर 19% और सालाना आधार पर 23% ज्यादा है। यह आंकड़ा ब्रोकरेज के ₹52,700 करोड़ के अनुमान से 7% अधिक रहा। वहीं, बाजार के औसत अनुमान से यह करीब 11% ज्यादा था।

O2C बिजनेस का EBITDA तिमाही आधार पर 48% और सालाना आधार पर 68% बढ़कर करीब ₹25,200 करोड़ पहुंच गया। इस सेगमेंट में प्रति टन EBITDA भी 26% बढ़कर 145 डॉलर रहा। हालांकि, रिटेल कारोबार में कमजोरी और अपस्ट्रीम बिजनेस में गैस उत्पादन घटने को लेकर ब्रोकरेज ने चिंता जताई है। इक्विरस सिक्योरिटीज (Equirus Securities) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर पर लॉन्ग रेटिंग के साथ ₹1,537 का टारगेट प्राइस दिया है। हालांकि, ब्रोकरेज ने यह भी कहा है कि उसकी सिफारिश फिलहाल समीक्षा के अधीन है।

10 साल में 384% रिटर्न, लेकिन 2026 में 26% गिरावट

कंपनी के शानदार तिमाही नतीजों के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयर में पिछले कुछ समय से कमजोरी बनी हुई है। शुक्रवार, 30 अक्टूबर को BSE पर शेयर 0.44% गिरकर ₹1,163.55 पर बंद हुआ था। अलग-अलग अवधि में शेयर का प्रदर्शन देखें तो तस्वीर मिली-जुली नजर आती है।

अवधि शेयर का रिटर्न 1 सप्ताह -2.22% 2 सप्ताह -3.84% 1 महीना -2.02% 3 महीने -10.11% 6 महीने -18.68% 2026 में अब तक -26.12% 1 साल -21.83% 3 साल +0.68% 5 साल -0.64% 10 साल +383.99%

इन आंकड़ों से साफ है कि Reliance के शेयर ने पिछले एक दशक में करीब 384% का शानदार रिटर्न दिया है। लेकिन हाल के वर्षों में इसका प्रदर्शन कमजोर रहा है। खासकर 2026 में अब तक शेयर 26.12% टूट चुका है।

रिलायंस शेयर में आगे क्या करें निवेशक?

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के Q2 नतीजों में O2C बिजनेस की मजबूत वापसी और Jio की स्थिर ग्रोथ सकारात्मक संकेत हैं। कंपनी का न्यू एनर्जी कारोबार भी आने वाले वर्षों में कमाई का नया स्रोत बन सकता है। लेकिन दूसरी तरफ रिटेल बिजनेस की सुस्त ग्रोथ, अपस्ट्रीम कारोबार में कमजोरी और शेयर की हालिया गिरावट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रोकरेज की राय भी पूरी तरह एक जैसी नहीं है। नुवामा (Nuvama) ने Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,703 का टारगेट दिया है, जबकि इक्विरस सिक्योरिटीज ने लॉन्ग रेटिंग के साथ ₹1,537 का टारगेट रखा है, लेकिन अपनी सिफारिश को समीक्षा के अधीन बताया है।

इसलिए निवेशकों के लिए केवल रिकॉर्ड मुनाफे को देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। निवेश से पहले कंपनी के Retail बिजनेस की रिकवरी, New Energy प्रोजेक्ट्स की प्रगति और Jio की लिस्टिंग से जुड़े घटनाक्रम पर नजर रखना जरूरी है। लंबी अवधि के निवेशकों को कंपनी के अलग-अलग कारोबार की ग्रोथ और मौजूदा वैल्यूएशन दोनों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए।