रिलायंस में प्रमोटर्स का बढ़ा भरोसा, खरीदे 4.26 लाख शेयर, एक महीने में 14% उछला भाव
मुख्य बातें
- मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है
- कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी दो कंपनियों ने खुले बाजार से रिलायंस के 4.26 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं
- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, यह खरीदारी 16 नवंबर को की गई
Reliance Industries Share: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी दो कंपनियों ने खुले बाजार से रिलायंस के 4.26 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, यह खरीदारी 16 नवंबर को की गई। खास बात यह है कि पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 14% तक चढ़ चुके हैं। ऐसे में प्रमोटर ग्रुप की ओर से की गई यह खरीदारी निवेशकों के लिए चर्चा का विषय बन गई है।
प्रमोटर ग्रुप की इन कंपनियों ने खरीदे शेयर
NSE के आंकड़ों के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (RIIHL) ने कंपनी के 2,11,590 शेयर खरीदे हैं। वहीं, रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (RSHL) ने 2,15,000 शेयरों की खरीदारी की है। इस तरह दोनों कंपनियों ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल 4,26,590 शेयर खरीदे हैं। ये दोनों कंपनियां रिलायंस के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी हैं। यह खरीदारी खुले बाजार यानी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए की गई है।
एक महीने में 14% चढ़ा रिलायंस का शेयर
रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले कुछ समय से अच्छी तेजी देखने को मिली है। बीते एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 14% चढ़ चुका है। हालांकि, इस तेजी के बावजूद शेयर अभी अपने 52 हफ्ते के हाई से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर ने 5 जनवरी 2026 को ₹1,611.20 का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था। इसके मुकाबले शेयर अभी करीब 14.6% नीचे है। हालिया कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ₹1,375.10 पर बंद हुआ था।
निवेशकों के लिए क्या है इसका मतलब?
आमतौर पर जब किसी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी कंपनियां खुले बाजार से शेयर खरीदती हैं, तो निवेशकों की नजर इस खरीदारी पर जाती है। इससे कंपनी के शेयरों में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। हालांकि, सिर्फ प्रमोटर ग्रुप की खरीदारी को शेयर में तेजी का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता। निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों, भविष्य की योजनाओं और शेयर की चाल पर भी ध्यान देना चाहिए।
कंपनी के वित्तीय नतीजे
वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में रिलायंस का कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर रिकॉर्ड ₹3.62 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। वहीं, कंपनी का एबिटा 24% बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर ₹62,409 करोड़ पर पहुंच गया। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में 34% की बढ़ोतरी हुई और यह रिकॉर्ड ₹29,550 करोड़ रहा। बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ही कंपनी का नेट प्रॉफिट पहली बार ₹50,000 करोड़ के पार निकल गया।कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान ₹38,153 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया। इस रकम का इस्तेमाल ऑयल-टू-केमिकल्स और न्यू एनर्जी बिजनेस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किया गया। इसके अलावा कंपनी ने अपने कंज्यूमर बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने पर भी निवेश किया।
(डिस्क्लेमर: यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें या फाइनेंशियल एडवायजर से सलाह ले लें। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें