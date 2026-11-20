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Reliance Industries Share: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयरों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी दो कंपनियों ने खुले बाजार से रिलायंस के 4.26 लाख से ज्यादा शेयर खरीदे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के आंकड़ों के मुताबिक, यह खरीदारी 16 नवंबर को की गई। खास बात यह है कि पिछले एक महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर करीब 14% तक चढ़ चुके हैं। ऐसे में प्रमोटर ग्रुप की ओर से की गई यह खरीदारी निवेशकों के लिए चर्चा का विषय बन गई है।

प्रमोटर ग्रुप की इन कंपनियों ने खरीदे शेयर NSE के आंकड़ों के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (RIIHL) ने कंपनी के 2,11,590 शेयर खरीदे हैं। वहीं, रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड (RSHL) ने 2,15,000 शेयरों की खरीदारी की है। इस तरह दोनों कंपनियों ने मिलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज के कुल 4,26,590 शेयर खरीदे हैं। ये दोनों कंपनियां रिलायंस के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी हैं। यह खरीदारी खुले बाजार यानी ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए की गई है।

एक महीने में 14% चढ़ा रिलायंस का शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में पिछले कुछ समय से अच्छी तेजी देखने को मिली है। बीते एक महीने में कंपनी का शेयर करीब 14% चढ़ चुका है। हालांकि, इस तेजी के बावजूद शेयर अभी अपने 52 हफ्ते के हाई से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। कंपनी के शेयर ने 5 जनवरी 2026 को ₹1,611.20 का 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर छुआ था। इसके मुकाबले शेयर अभी करीब 14.6% नीचे है। हालिया कारोबार में रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ₹1,375.10 पर बंद हुआ था।

निवेशकों के लिए क्या है इसका मतलब? आमतौर पर जब किसी कंपनी के प्रमोटर ग्रुप से जुड़ी कंपनियां खुले बाजार से शेयर खरीदती हैं, तो निवेशकों की नजर इस खरीदारी पर जाती है। इससे कंपनी के शेयरों में प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी बढ़ सकती है। हालांकि, सिर्फ प्रमोटर ग्रुप की खरीदारी को शेयर में तेजी का पक्का संकेत नहीं माना जा सकता। निवेशकों को कंपनी के कारोबार, वित्तीय नतीजों, भविष्य की योजनाओं और शेयर की चाल पर भी ध्यान देना चाहिए।

कंपनी के वित्तीय नतीजे वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में रिलायंस का कुल कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर रिकॉर्ड ₹3.62 लाख करोड़ पर पहुंच गया था। वहीं, कंपनी का एबिटा 24% बढ़कर अब तक के सबसे ऊंचे स्तर ₹62,409 करोड़ पर पहुंच गया। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में 34% की बढ़ोतरी हुई और यह रिकॉर्ड ₹29,550 करोड़ रहा। बता दें कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में ही कंपनी का नेट प्रॉफिट पहली बार ₹50,000 करोड़ के पार निकल गया।कंपनी ने सितंबर तिमाही के दौरान ₹38,153 करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया। इस रकम का इस्तेमाल ऑयल-टू-केमिकल्स और न्यू एनर्जी बिजनेस से जुड़े प्रोजेक्ट्स में किया गया। इसके अलावा कंपनी ने अपने कंज्यूमर बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने पर भी निवेश किया।