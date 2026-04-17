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मई में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है Jio के IPO के लिए आवेदन, हो रहा रिजल्ट का इंतजार : रिपोर्ट

Apr 17, 2026 04:10 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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Jio IPO Updates: रिपोर्ट के अनुसार मई में रिलायंस इडंस्ट्रीज की तरफ से जियो के आईपीओ के लिए आवेदन किया जा सकता है। पहले चर्चा था कि कंपनी मार्च में आईपीओ के लिए आवेदन करेगी। 

मई में रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकती है Jio के IPO के लिए आवेदन, हो रहा रिजल्ट का इंतजार : रिपोर्ट

Jio IPO Updates: मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की अगुवाई वाली कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (Reliance Industries) जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड के आईपीओ के लिए मई में आवेदन कर सकती है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के अनुसार कंपनी पूरे वित्त वर्ष के रिजल्ट के साथ IPO के लिए आवेदन करेगा। बता दें, पहले मार्च में जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के लिए आवेदन करने वाला था।

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Jio के आईपीओ में क्यों हुई देरी (Jio IPO Date Details)

पहले इस बात की चर्चा थी कि दिसंबर तिमाही के नतीजों के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ के लिए आवेदन करेगा। लेकिन ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से बने हालात ने टाइमलाइन को पीछे ढकेल दिया है। बता दें, आईपीओ के आवेदन को लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से नहीं दी गई है।

भारत के आईपीओ इतिहास की सबसे बड़ी लिस्टिंग

किसी भी रिलायंस यूनिट का लगभग दो दशक के बाद आईपीओ आ रहा है। यह भारत के शेयर बाजार के इतिहास का सबसे आईपीओ होने जा रहा है। हालांकि, रिलायंस ने इस पूरे मामले पर अभी चुप्पी साधे हुए है। बता दें, अगले हफ्ते में कंपनी की तरफ से तिमाही नतीजों का ऐलान किया जा सकता है।

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रिलायंस ने शुरू कर दी है आईपीओ की तैयारी (Jio IPO Latest News)

पिछले महीने में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो के आईपीओ को मैनेज करने के लिए 19 बैंकों को नियुक्त किया था। कोटक महिंद्रा कैपिटल, मॉर्गन स्टेनले, जेएमफाइनेंशियल लिमिटेड, गोल्डमैन स्कैस ग्रुप, एचएसबीसी होल्डिंग, बैंक ऑफ अमेरिका और सिटी ग्रुप इसमें शामिल है।

रिलायंस के शेयरों का प्रदर्शन कैसा? (Reliance Share Performance)

आज शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1.61 प्रतिशत की तेजी के साथ बीएसई में 1365.10 रुपये के स्तर पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 7.10 प्रतिशत ही बढ़ा है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 0.08 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में अधिक है।

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10 साल में रिलायंस ने दिाय 460% का रिटर्न (Reliance Share Performance History)

तीन साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 24.98 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं, 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पोजीशनल निवेशकों को 52.95 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बता दें, बीते 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 460.22 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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