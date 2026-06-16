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Reliance Industries के शेयरों में आज 2% की तेजी, 4 दिन में 6% चढ़ा भाव, क्या निवेश का आ गया सही समय?

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • Reliance Industries Ltd Share Price: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है
  • 4 दिन में 6 प्रतिशत यह स्टॉक चढ़ा है
Reliance Industries के शेयरों में आज 2% की तेजी, 4 दिन में 6% चढ़ा भाव, क्या निवेश का आ गया सही समय?

Reliance Industries Ltd Share Price: रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में उछाल का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। यह लगातार चौथा कारोबारी दिन है जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में तेजी देखने को मिली है। इन 4 दिनों में मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के शेयरों का भाव 6 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, ईरान- अमेरिका युद्ध विराम के ऐलान के बाद रिलायंस के शेयरों में तेजी जारी है।

बीएसई में आज मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 1309.05 रुपये के स्तर पर खुले थे। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 2 प्रतिशत की उछाल के बाद यह 1333.35 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? (Reliance Industries target price)

Equirus Securities ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर अपनी राय बदली है। अब ब्रोकरेज हाउस ने अपनी रेटिंग को Add से बढ़ाकर Long कर दिया है। सितंबर 2027 के लिए रिलायंस का टारगेट प्राइस 1586 रुपये सेट किया है।

मॉर्गन स्टेनले ने भी अपनी रेटिंग बरकरार रखा है। ब्रोकरेज हाउस ने रेटिंग को 1803 रुपये प्रति शेयर सेट कर दिया है। इस ब्रोकरेज हाउस ने ओवरवेट रेटिंग दी है।

शेयरों का प्रदर्शन दो साल से अच्छा नहीं

इस साल अबतक रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 15 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। एक साल में रिलांयस इंडस्ट्रीज के शेयरों का भाव 7.70 प्रतिशत गिरा है। रिलांयस इंडस्ट्रीज का 52 वीक हाई 1611.20 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1253.65 रुपये है।

मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के शेयरों का दाम दो साल में 10.12 प्रतिशत गिरा है। वहीं, तीन साल में यह स्टॉक 11.72 प्रतिशत का रिटर्न देने में सफल रहा है। पिछले 5 साल में इस चर्चित स्टॉक को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 30.09 प्रतिशत का फायदा हुआ है। बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों का दाम 10 साल में 495 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 189 प्रतिशत की उछाल देखने को मिली है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2024 में एक्स-बोनस स्टॉक के तौर पर ट्रेड किए थे। कंपनी ने एक शेयर पर एक शेयर बोनस दिया था। 2026 में कंपनी एक बार एक्स-डिविडेंड ट्रेड कर चुकी है। तब कंपनी ने हर एक शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड दिया था।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ फैसला करें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिन्दुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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