रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 7% की उछाल, इस अधिग्रहण से गदगद निवेशक

संक्षेप: Reliance Industries Ltd ने दी जानकारी में कहा है कि उनकी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी Sikhya Entertainment Private Limited में हासिल किया है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries Ltd) के शेयरों में आज 7 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस उछाल के पीछे की वजह एक अधिग्रहण है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि उनकी सब्सिडियरी कंपनी रिलायंस स्ट्रेटेजिक बिजनेस वेंचर्स लिमिटेड ने 50.1 प्रतिशत हिस्सेदारी Sikhya Entertainment Private Limited में हासिल किया है। यह डील 150 करोड़ रुपये में हुई है। अधिग्रहण की प्रक्रिया 2 फरवरी को पूरी हुई है।

आज मंगलवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर बीएसई में 1481.45 रुपये के लेवल पर खुले हैं। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत की तेजी के बाद 1489 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया था।

रिलायंस ने क्यों की है यह डील इस नई डील से जियो स्टूडियो की पोजीशन देश मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर में मजबूत होगी। रिलायंस ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि इस डील से जियो स्टूडियो को फायदा होगा। बता दें, Sikhya Entertainment एक चर्चित प्रोडक्शन हाउस है। कंपनी को एकेडमी अवार्ड और कई अन्य फिल्म अवार्ड मिल चुके हैं।

पिछला एक साल कैसा रहा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में बीते एक साल के दौरान करीब 16 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 8.63 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई है। कंपनी का 52 वीक हाई 1611.20 रुपये और 52 वीक लो लेवल 1115.55 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 19.53 लाख करोड़ रुपये का है। 5 साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों की कीमतों में 62 प्रतिशत की तेजी आई है। जोकि सेंसेक्स इंडेक्स के 66.85 प्रतिशत के रिटर्न की तुलना में कम है।

2024 में कंपनी ने दिया था बोनस शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को 2024 में बोनस शेयर दिया था। तब कंपनी ने एक शेयर पर 1 शेयर बोनस दिया था। 2025 में कंपनी ने 5.50 रुपये का डिविडेंड निवेशकों को दिया था।