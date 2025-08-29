Reliance Industries AGM 2025 Live: 19340 स्टोर, 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शन, कितना बड़ा हुआ रिलांयस रिटेल बिजनेस?

Reliance Industries AGM 2025 Live: रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग को मुकेश अंबानी से सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में रिलायंस रिटेल को जोर देते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते रिटेलर्स में से एक बताया है।

Reliance Industries AGM 2025 Live: रिलायंस इंडस्ट्रीज की आज 48वीं एनुअल जनरल मीटिंग को मुकेश अंबानी से सम्बोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में रिलायंस रिटेल को जोर देते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ते रिटेलर्स में से एक बताया है। उन्होंने कहा कि रिलायंस रिटेल सुपर ग्रोथ हासिल करने के लिए तैयार है। मुकेश अंबानी ने बताया कि अपने ऑपरेशन के पहले ही साल में रिलायंस रिटेल ने शानदार ग्रोथ हासिल की है। मुकेश अंबानी ने कहा कि रिलायंस रिटेल ने 11,500 करोड़ रुपये का कारोबार किया है। जिसके सबसे तेजी के साथ बढ़ती एफएमसीजी कंपनी बन गई है। रिलांयस रिटेल का कारोबार संभाल रही ईशा अंबानी ने कहा कि यह आज के समय में यह एक नेशनल मूवमेंट है। जिसका मकसद कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की मदद के साथ-साथ इकनॉमी को को तेजी गति देना है।

रिलायंस रिटेल की वित्तीय स्थिति कैसी? ईशा अंबानी ने बताया कि रिटेल का ग्रॉस रेवन्यू 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 3,30,943 करोड़ रुपये रहा है। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 8.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 25,904 करोड़ रुपये रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे डिजिटल स्ट्रेंथ ने रिटेल बिजनेस को मजबूती प्रदान की है। ईशा अंबानी ने कहा कि ऑनलाइन चैनल अगले साल में 20 प्रतिशत की ग्रोथ हासिल कर लेगा।

अपने स्पीच में उन्होंने कहा कि रिटेल चेन में कंपनी अपने खुद के ब्रांड स्पापित कर रही है। ग्रॉसरी में इंडेपेंडेंस, अवासा फैशन और केलविनेटर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है।

कुल ट्रांजैक्शन 1.4 बिलियन पहुंचा ईशा अंबानी ने बताया की एक साल अंदर कुल 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हुआ है। वहीं, रिलायंस रिटेल रजिस्टर्ड कस्टमर 349 मिलियन पहुंच गया है। जोकि साल दर साल आधार पर 15 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि उनके स्टोर की संख्या अब बढ़कर 19340 हो गई है।