₹107 से अब ₹5 के नीचे ट्रेड कर रहा यह शेयर, कंपनी को लेकर है ये खबर

कुछ साल पहले तक 107 रुपये का यह शेयर आज की तारीख में 5 रुपये के नीचे 4.16 रुपये पर है। यह शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 4.81% गिरकर बंद हुआ। रिलायंस होम फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट्स संकेत दे रहे हैं कि यह ₹6.70 तक जा सकता है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 06:34 PM
Reliance home finance share price: अनिल अंबानी की ज्यादातर कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही हैं। इनमें रिलायंस होम फाइनेंस (आरएचएफएल) भी है। इस कंपनी के शेयर ने निवेशकों को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। कुछ साल पहले तक 107 रुपये का यह शेयर आज की तारीख में 5 रुपये के नीचे 4.16 रुपये पर है। यह शेयर एक दिन पहले के मुकाबले 4.81% गिरकर बंद हुआ। रिलायंस होम फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट्स संकेत दे रहे हैं कि यह ₹6.70 तक जा सकता है।

रिलायंस होम फाइनेंस के लिए नया क्या है?

हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने अनिल अंबानी से जुड़ी रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) को कॉर्पोरेट दिवाला समाधान कार्यवाही के लिए स्वीकार कर लिया है। एनसीएलटी की मुंबई पीठ ने हाल ही में आरएचएफएल के वित्तीय लेनदार, इन्वेंट एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका के आधार पर यह आदेश पारित किया। एनसीएलटी ने पाया कि रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड ने 4 दिसंबर, 2024 को 7.80 करोड़ रुपये के ऋण पर चूक की, जिसमें ब्याज भी शामिल है।

क्या है मामला?

यह ऋण 1 अप्रैल, 2023 को रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) के साथ 9.50 करोड़ रुपये की स्वीकृत सीमा के लिए हुए एक अंतर-कॉर्पोरेट ऋण सुविधा समझौते से आया था। इस राशि में से आरसीएफएल ने शुरुआत में रिलायंस होम फाइनेंस को 4.85 करोड़ रुपये वितरित किए। मई 2024 में आरसीएफएल के ऋण व्यवसाय को ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में विभाजित कर दिया गया।

बाद में, ऑथम ने मई 2024 और नवंबर 2024 के बीच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड को 2.15 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये, जिससे कुल वितरित राशि 7 करोड़ रुपये हो गई। फिर भी, आरएचएफएल 30 जून, 2024 की नियत तिथि तक राशि चुकाने में विफल रहा। दिसंबर 2024 में, ऑथम ने ऋण को इन्वेंट एसेट्स सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को सौंप दिया, जिसने तत्काल भुगतान की मांग करते हुए एक रिकॉल नोटिस जारी किया। आरएचएफएल के एक वर्ष के विस्तार के अनुरोध को इन्वेंट एसेट्स ने अस्वीकार कर दिया, जिसके कारण इन्वेंट एसेट्स ने दिवालियापन याचिका दायर की।

कंपनी का कारोबार

रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रही है, जिसकी स्थापना मुख्य रूप से हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट में ग्राहकों को किफायती लोन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हुई थी। यह मुख्य रूप से मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को टारगेट करती रही है।

