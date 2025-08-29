Reliance Consumers business to be made direct subsidy of Reliance Industries कंज्यूमर सेक्टर में नई कंपनी का ऐलान, मुकेश अंबानी की रिटेल IPO को लेकर बड़ी तैयारी!, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Reliance Consumers business to be made direct subsidy of Reliance Industries

कंज्यूमर सेक्टर में नई कंपनी का ऐलान, मुकेश अंबानी की रिटेल IPO को लेकर बड़ी तैयारी!

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी FMCG (तेज-गार्मेंट कंज्यूमर गुड्स) यानी नींबू पानी, स्नैक्स, जाम, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरुरी चीजों के व्यापार को अब रिलायंस रिटेल की बजाय सीधे अपनी सबोर्डिनेट कंपनी बनाकर अलग कर दिया है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 03:42 PM
share Share
Follow Us on
कंज्यूमर सेक्टर में नई कंपनी का ऐलान, मुकेश अंबानी की रिटेल IPO को लेकर बड़ी तैयारी!

Reliance AGM: रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनी FMCG (तेज-गार्मेंट कंज्यूमर गुड्स) यानी नींबू पानी, स्नैक्स, जाम, शैम्पू जैसी रोजमर्रा की जरुरी चीजों के कारोबार को अब रिलायंस रिटेल की बजाय सीधे अपनी सबोर्डिनेट कंपनी बनाकर अलग कर दिया है। इस नए बिजनेस यूनिट का नाम है न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (New RCPL)।

ईशा अंबानी ने क्या कहा?

ईशा अंबानी ने कहा, 'हमारा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कारोबार, आरसीपीएल, आरआईएल की डायरेक्ट सहायक कंपनी बनने के लिए तैयार है। इससे हमारे सभी उपभोक्ता ब्रांड एक एकल, तीव्र रूप से फोकस कंपनी में समेकित हो जाएंगे।'

IPO की तैयारी?

बता दें कि इस नए ढांचे से एक अलग FMCG यूनिट को तैयार IPO या निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। साथ ही, रिटेल और कंज्यूमर दोनों क्षेत्रों का अलग-अलग वैल्यूएशन किया जा सकेगा। बता दें कि इस नई FMCG यूनिट में कैंपा कोला, ग्रॉसरी,कन्फेक्शनरी, SIL, Sosyo, Velvette जैसे अनेक ब्रांड्स शामिल होंगे। यह FMCG व्यवसाय FY25 में लगभग ₹11,500 करोड़ का राजस्व हासिल कर चुका है। कैंपा और Independence जैसे ब्रांड्स ₹1,000 करोड़ से अधिक की बिक्री कर चुके हैं।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।