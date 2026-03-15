Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹1 के शेयर को खरीदने की लूट, 5 दिन में 21% चढ़ा शेयर, अब कंपनी को लेकर बड़ी खबर

Mar 15, 2026 08:16 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share

आरकॉम के शेयर कल सोमवार को फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 1.01 रुपये पर बंद हुए थे। इसमें 4 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी थी। पिछले पांच दिन में यह शेयर 21 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

₹1 के शेयर को खरीदने की लूट, 5 दिन में 21% चढ़ा शेयर, अब कंपनी को लेकर बड़ी खबर

Reliance Communications Share: टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल ने सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है। इसमें अदालत के 15 फरवरी के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया था कि टेलीकॉम कंपनियों को दिया गया स्पेक्ट्रम कॉरपोरेट संपत्ति नहीं माना जा सकता और इसलिए इसे दिवालिया प्रक्रिया के तहत बेचा या पुनर्गठित नहीं किया जा सकता। इस मामले को लेकर अब एक बार फिर कानूनी बहस तेज हो गई है। बता दें कि आरकॉम के शेयर कल सोमवार को फोकस में रह सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार को 1.01 रुपये पर बंद हुए थे। इसमें 4 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी थी। पिछले पांच दिन में यह शेयर 21 पर्सेंट तक चढ़ गया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

क्या है डिटेल

आरकॉम के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल अनीश निरंजन नानावती ने 11 मार्च को दाखिल याचिका में कहा है कि अगर स्पेक्ट्रम को दिवालिया प्रक्रिया से बाहर रखा जाता है तो टेलीकॉम सेक्टर में दिवालिया कानून को लागू करना लगभग असंभव हो जाएगा। उनका तर्क है कि सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं, बल्कि खनन, जलविद्युत और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कई ऐसे सेक्टर हैं जो सरकार से मिलने वाले प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल के अधिकार पर आधारित होते हैं। ऐसे में यह फैसला पूरे क्रेडिट बाजार को प्रभावित कर सकता है।

ये भी पढ़ें:इतिहास बताता है कि नई तकनीकें... AI से छंटनी पर बोले रघुराम राजन

याचिका में क्या कहा गया है

याचिका में कहा गया है कि कंपनी ने कभी भी स्पेक्ट्रम के प्राकृतिक संसाधन के रूप में मालिकाना हक का दावा नहीं किया। बल्कि उसने सिर्फ उस कानूनी अधिकार की बात की है जिसके तहत लाइसेंस अवधि के दौरान कंपनियां स्पेक्ट्रम का उपयोग कर सकती हैं और उससे व्यावसायिक लाभ कमा सकती हैं। टेलीकॉम कंपनियां अपने वित्तीय खातों में इस अधिकार को एक “इंटैन्जिबल एसेट” यानी अमूर्त संपत्ति के रूप में दिखाती रही हैं, जो कंपनी की वैल्यू का अहम हिस्सा होता है।

इस मामले में याचिका में यह भी कहा गया है कि दिवालिया प्रक्रिया कंपनी ने खुद शुरू नहीं की थी, बल्कि इसे एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे एक ऑपरेशनल क्रेडिटर ने शुरू किया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा जरूरी है। इसके अलावा याचिका में यह भी तर्क दिया गया कि दूरसंचार विभाग यानी दूरसंचार विभाग (DoT) खुद ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट में स्पेक्ट्रम उपयोग के अधिकार को एक संपत्ति मानता रहा है। ऐसे में अब यह कहना कि यह दिवालिया प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता, विरोधाभासी है।

ये भी पढ़ें:4% DA बढ़ाने का ऐलान, 1 अप्रैल से लागू होगी बढ़ोतरी, इन कर्मचारियों के लिए ऐलान

क्या है विवाद

यह विवाद उन मामलों से जुड़ा है जिनमें टेलीकॉम कंपनियां एयरसेल लिमिटेड, एयरसेल सेलुलर लिमिटेड और डिशनेट वायरलेस लिमिटेड 2018 में दिवालिया प्रक्रिया में चली गई थीं। इन कंपनियों पर लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के करीब 9,900 करोड़ रुपये बकाया थे। इन मामलों में बैंकों, जिनमें एसबीआई प्रमुख था, ने दलील दी थी कि स्पेक्ट्रम उपयोग का अधिकार एक संपत्ति की तरह है और इसे बेचकर बैंकों का कर्ज वसूला जा सकता है।

ये भी पढ़ें:₹1.60 लाख से नीचे आया सोना, अब आगे और गिरेगा भाव? जानिए एक्सपर्ट्स की राय
ये भी पढ़ें:पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे? सरकार कर रही बड़ी तैयारी, चेक करें डिटेल

हालांकि सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच — जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर — ने अपने फैसले में कहा था कि स्पेक्ट्रम सरकार का प्राकृतिक संसाधन है और इसे कंपनियों की संपत्ति नहीं माना जा सकता। इस फैसले के बाद सरकार के लिए कंपनियों से स्पेक्ट्रम वापस लेने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन बैंकों को डर है कि इससे दिवालिया कंपनियों से कर्ज वसूलना मुश्किल हो सकता है। यही वजह है कि अब इस फैसले की समीक्षा की मांग की जा रही है और आने वाले समय में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम काफी अहम माना जा रहा है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Anil Ambani
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,