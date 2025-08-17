Reliance Communications share down from 760 rupees to 1 rupees now huge crash ₹760 से टूटकर ₹1 पर आ गया यह शेयर, लगातार घाटे में कंपनी, शेयर बेचने की होड़, Business Hindi News - Hindustan
₹760 से टूटकर ₹1 पर आ गया यह शेयर, लगातार घाटे में कंपनी, शेयर बेचने की होड़

बता दें कि जून तिमाही (Q1 FY26) में कंपनी ने कुल बिक्री ₹83 करोड़ दर्ज की, जो पिछली वर्ष की ₹97 करोड़ की तुलना में 14.43% तक गिरावट दर्शाती है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध घाटा ₹2,560 करोड़ रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 15.3% अधिक है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानSun, 17 Aug 2025 07:05 PM
Reliance Communications: रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर लगातार फोकस में रहे। कंपनी के शेयर बीते गुरुवार को 5 पर्सेंट तक गिर गए और 1.75 रुपये तक पर आ गए। शेयरों में यह गिरावट जून तिमाही के खराब नतीजों के बाद देखी गई है। हालांकि, यह कंपनी दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही है। बता दें कि जून तिमाही (Q1 FY26) में कंपनी ने कुल बिक्री ₹83 करोड़ दर्ज की, जो पिछली वर्ष की ₹97 करोड़ की तुलना में 14.43% तक गिरावट दर्शाती है। इस दौरान कंपनी का शुद्ध घाटा ₹2,560 करोड़ रहा, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 15.3% अधिक है।

क्या है डिटेल

इसी तिमाही में कर पूर्व हानि (PBT) ₹34 करोड़ रही और ऑपरेटिंग स्तर पर ₹31 करोड़ का नुकसान दर्ज किया गया, जो क्रमशः पिछले वर्ष की तुलना में 61.9% और 93.8% तक बिगड़ गया है। कुल राजस्व ₹83 करोड़, जो पिछले वर्ष के ₹97 करोड़ के मुकाबले लगभग 14.43% की गिरावट दर्शाता है।

शेयरों के हाल

रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर पांच दिन में 15 पर्सेंट तक चढ़ गए थे। महीनेभर में यह शेयर 31 पर्सेंट चढ़ गया। सालभर में यह शेयर 17 पर्सेंट तक टूट गया। पांच साल में यह शेयर 40 पर्सेंट तक टूट गया। 4 जनवरी 2008 में यह शेयर 760 रुपये के भाव पर था। इस दौरान इसमें 99 पर्सेंट तक की गिरावट आई। बत दें कि रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) फिक्स्ड-लाइन संचार और डेटा सेंटर सेवाओं का प्रदाता है। यह एंटरप्राइज़ नेटवर्किंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन), ब्रांच कनेक्ट और आईपी सेंट्रेक्स एसआईपी ट्रंक सहित समाधान प्रदान करता है।

