₹844 से गिरकर ₹2 के नीचे ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव

Reliance communications share: एक समय देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में धाक जमाने वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) आज संकट और विवादों से घिरी हुई है। कभी इस कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण हुआ करते थे, लेकिन आज इसकी गिनती उन स्टॉक्स में होती है जिनका मूल्य 2 रुपये से भी नीचे है। अब कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर एक नया अपडेट आया है। आइए शेयर परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट बदलाव तक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस आरकॉम के शेयर का ऑल-टाइम हाई ₹844 था, जो जनवरी 2008 को दर्ज किया गया था। शेयर की वर्तमान कीमत 1.38 रुपये है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। अक्टूबर 2024 में शेयर 2.59 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है।

क्या हुआ है मैनेजमेंट में बदलाव रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपनी 21वीं वार्षिक आम सभा (AGM) में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की मंजूरी दी है। कंपनी ने BSE और NSE को सूचित किया कि AGM में प्रियंका अग्रवाल को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 9 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। इसके साथ ही, कंपनी ने एम/स अशिता कौल एंड एसोसिएट्स को अगले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक) के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भी AGM में सदस्यों द्वारा अनुमोदित की गई।