₹844 से गिरकर ₹2 के नीचे ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव
₹844 से गिरकर ₹2 के नीचे ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपनी 21वीं वार्षिक आम सभा (AGM) में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की मंजूरी दी है। आरकॉम के शेयर का ऑल-टाइम हाई ₹844 था, जो जनवरी 2008 को दर्ज किया गया था। शेयर की वर्तमान कीमत 1.38 रुपये है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 01:52 PM
₹844 से गिरकर ₹2 के नीचे ट्रेड कर रहा यह शेयर, अब कंपनी के मैनेजमेंट में बदलाव

Reliance communications share: एक समय देश की टेलीकॉम इंडस्ट्री में धाक जमाने वाली अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) आज संकट और विवादों से घिरी हुई है। कभी इस कंपनी के शेयर निवेशकों के लिए बड़ा आकर्षण हुआ करते थे, लेकिन आज इसकी गिनती उन स्टॉक्स में होती है जिनका मूल्य 2 रुपये से भी नीचे है। अब कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर एक नया अपडेट आया है। आइए शेयर परफॉर्मेंस से मैनेजमेंट बदलाव तक के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

शेयर का परफॉर्मेंस

आरकॉम के शेयर का ऑल-टाइम हाई ₹844 था, जो जनवरी 2008 को दर्ज किया गया था। शेयर की वर्तमान कीमत 1.38 रुपये है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में मामूली बढ़त दर्ज की गई है। अक्टूबर 2024 में शेयर 2.59 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का हाई भी है।

क्या हुआ है मैनेजमेंट में बदलाव

रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अपनी 21वीं वार्षिक आम सभा (AGM) में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों की मंजूरी दी है। कंपनी ने BSE और NSE को सूचित किया कि AGM में प्रियंका अग्रवाल को स्वतंत्र निदेशक के तौर पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 9 दिसंबर 2024 से शुरू होगा। इसके साथ ही, कंपनी ने एम/स अशिता कौल एंड एसोसिएट्स को अगले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक) के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भी AGM में सदस्यों द्वारा अनुमोदित की गई।

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कंपनी

वर्ष 2019 में हालात इतने बिगड़े कि कंपनी को दिवाला प्रक्रिया में जाना पड़ा। मार्च 2025 तक कंपनी का कुल कर्ज 40,000 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गया था। पिछले कुछ महीनों में आरकॉम एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह और भी गंभीर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और बैंक ऑफ इंडिया (BOI) ने आरकॉम और अनिल अंबानी के खाते को 'फ्रॉड' करार दिया है।

