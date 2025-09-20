₹785 से टूटकर ₹1 पर आया यह शेयर, अनिल अंबानी हैं कंपनी के प्रमोटर

अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर ने लॉन्ग टर्म में बड़ी गिरावट देखी गई है। यह शेयर एक वक्त में 785 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था लेकिन कंपनी पर संकट बढ़ने के बाद गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 1 रुपये के स्तर तक ला दिया।

Reliance Communications share: अनिल अंबानी या उनके जुड़ी कंपनियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप की कंपनियों पर कभी जांच एजेंसी ईडी तो कभी सीबीआई शिकंजा कस रही है। वहीं, कुछ बड़े बैंकों ने भी कंपनियों के लोन अकाउंट को फ्रॉड की कैटेगरी में डाल दिया है। इनमें अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम भी शामिल है। एक दौर ऐसा भी था जब रिलायंस कम्युनिकेशंस टेलीकॉम सेक्टर की बड़ी कंपनियों में शुमार थी लेकिन वक्त ने ऐसी करवट ली कि कंपनी कर्ज के बोझ तले दब गई और दिवालिया प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इसका नुकसान उनको सबसे ज्यादा हुआ जिन्होंने आरकॉम के शेयर खरीद रखे थे।

शेयर ने देखी बड़ी गिरावट रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर ने लॉन्ग टर्म में बड़ी गिरावट देखी गई है। यह शेयर एक वक्त में 785 रुपये के स्तर तक पहुंच गया था लेकिन कंपनी पर संकट बढ़ने के बाद गिरावट का जो सिलसिला शुरू हुआ वह 1 रुपये के स्तर तक ला दिया। आज की तारीख में यह शेयर 1.45 रुपये पर है। शेयर ने 2.59 रुपये और 1.30 रुपये के बीच 52 वीक हाई और लो कैटेगरी में ट्रेड किया है।

फ्रॉड कैटेगरी में लोन अकाउंट हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट्स को फ्रॉड वाला घोषित किया है। इस कंपनी ने अप्रैल में खुलासा किया था कि मार्च में उसका कुल ऋण 40,400 करोड़ रुपये था। बिना चुकाए ऋणों के बाद कंपनी के खिलाफ दिवाला एवं दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की गई। यह कंपनी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाली ऋणदाताओं की एक समिति की निगरानी में है और एक समाधान पेशेवर इसकी देखरेख कर रहा है।