₹792 से टूटकर ₹1 पर आ गया यह शेयर, बेचने की होड़, अब मालिक से लेकर कंपनी पर भारी संकट
संक्षेप: अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों आज गिरावट के पीछे ईडी का एक बड़ा एक्शन है। अनिल अंबानी के कारोबारी समूह पर एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी ₹3,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को जब्त कर लिया है।
Reliance Communications Ltd share: अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों का आज सोमवार को बुरा हाल है। जहां एक तरफ रिलायंस पावर के शेयर 6 पर्सेंट तक टूट गए। वहीं, रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भी 5 पर्सेंट की तगड़ी गिरावट देखी जा रही है। इस बीच, रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर में आज सप्ताह भर बाद कारोबार हुआ और इसमें 2 पर्सेंट की गिरावट देखी गई। इसी के साथ आज यह शेयर 1.32 रुपये पर आ गया। बता दें कि दिवालिया प्रोसेस से गुजर रही कंपनी के शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। कुछ दिनों के लिए इसके कारोबार भी बंद कर दिए जाते हैं।
99% तक टूट चुका है भाव
रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर लंबी अवधि में लगातार निवेशकों को निराश ही किया है। साल 2008 से अब तक यह शेयर 99 पर्सेंट से भी ज्यादा टूट चुका है। बता दें कि 11 जनवरी 2008 को इस शेयर की कीमत 792 रुपये से अधिक थी। इस साल अब तक यह शेयर 30 पर्सेंट तक टूटा है। वहीं, सालभर में इसमें 40 पर्सेंट तक की गिरावट दर्ज की गई है।
अनिल अंबानी पर संकट
अनिल अंबानी की कंपनी के शेयरों आज गिरावट के पीछे ईडी का एक बड़ा एक्शन है। अनिल अंबानी के कारोबारी समूह पर एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़ी ₹3,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियों को फ्रीज (जब्त) कर लिया है। इनमें मुंबई के पाली हिल स्थित अनिल अंबानी का आलीशान घर, दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य प्रमुख शहरों में फैली कई संपत्तियां शामिल हैं।ED ने बताया कि उसने ₹3,084 करोड़ मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच किया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून (PMLA) की धारा 5(1) के तहत की गई है। अधिकारियों के मुताबिक, आदेश 31 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए थे।