₹766 से टूटकर ₹1 के नीचे ट्रेड कर रहा शेयर, अनिल अंबानी की कंपनी, अब आई बुरी खबर

Feb 25, 2026 11:07 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
करीब 15 साल पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयर की कीमत 766 रुपये के स्तर पर थी, जो अब एक रुपये से नीचे आ गई है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को शेयर 0.93 पैसे की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 0.96 पैसे पर पहुंच गए।

अनिल अंबानी की कई कंपनियां हैं जिनके शेयर ने लॉन्ग टर्म में निवेशकों को बड़ा नुकसान कराया है। ऐसा ही एक शेयर रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (RCOM) है। करीब 15 साल पहले इस कंपनी के शेयर की कीमत 766 रुपये के स्तर पर थी, जो अब एक रुपये से नीचे आ गई है। सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को कंपनी के शेयर 0.93 पैसे की पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 0.96 पैसे पर पहुंच गए। शेयर का इंट्रा-डे लो 0.91 पैसे है। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1.95 रुपया है। अब कंपनी से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आया है।

क्या है नया अपडेट?

दरअसल, रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कंपनी के मालिक अनिल अंबानी की संपत्ति कुर्क कर ली है। ईडी ने धन शोधन रोधक कानून (PMLA) के तहत रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के मुंबई स्थित घर 'एबोड' को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 3716 करोड़ रुपये है। मुंबई के पाली हिल इलाके में स्थित यह आलीशान घर 66 मीटर ऊंचा है और इसमें 17 मंजिलें हैं।

अनिल अंबानी से पूछताछ संभव

जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी ईडी के सामने पेश हो सकते हैं। उन्होंने पहली बार अगस्त, 2025 में ईडी के सामने पेश होकर PMLA के तहत अपना बयान दर्ज कराया था। ईडी ने नवंबर, 2025 में इसी संपत्ति का एक हिस्सा कुर्क किया था, जिसकी कीमत 473.17 करोड़ रुपये थी। ताजा आदेश के साथ इस मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब लगभग 15,700 करोड़ रुपये हो गया है।

ईडी के क्या हैं आरोप

ईडी के अनुसार, रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसकी समूह कंपनियों ने घरेलू और विदेशी ऋणदाताओं से कर्ज लिया था, जिसकी कुल बकाया राशि 40,185 करोड़ रुपये है। जांच में पाया गया कि अन्य संपत्तियों के साथ पाली हिल स्थित इस संपत्ति (एबोड) को राइजी ट्रस्ट में शामिल किया गया था, जो अंबानी परिवार के सदस्यों का एक निजी पारिवारिक ट्रस्ट है।

एजेंसी ने हाल में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर अनिल धीरभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के खिलाफ कथित बैंक धोखाधड़ी और उससे जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं के कई मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो इसमें प्रमोटर्स की मामूली हिस्सेदारी है। इसका प्रमोटर समूह अनिल अंबानी परिवार है। कंपनी में एलआईसी की हिस्सेदारी 4.13 फीसदी है। यह 11,40,91,027 शेयर के बराबर है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
