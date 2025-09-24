Reliance backed Ekta Kapoor promoted stock jumps 50 percent in a month from 92 rupees ₹92 के शेयर में 50% की तेजी, रिलायंस के पास हैं 2.52 करोड़ शेयर, एकता कपूर की भी हिस्सेदारी, Business Hindi News - Hindustan
Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 06:32 PM
Balaji Telefilms Share: बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड के शेयरों ने दलाल स्ट्रीट पर जबरदस्त तेजी दिखाई है। एक महीने में यह शेयर लगभग 50 प्रतिशत उछलकर 92.08 रुपये से 139.59 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि पिछले छह महीनों में यह 136 प्रतिशत बढ़कर 57.78 रुपये से 139.59 रुपये पर पहुंच गया है। बुधवार को, बीएसई पर शेयर ने 1.9 प्रतिशत की बढ़त के साथ 139.59 रुपये का नया 52-सप्ताह का उच्चतम स्तर छुआ। हालांकि, बाद में यह बढ़त फीकी पड़ गई और दोपहर 2:25 बजे तक शेयर 0.44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 136.27 रुपये पर कारोबार कर रहे थे, जिससे कंपनी का मार्केट कैप 1,629 करोड़ रुपये हो गया। मौजूदा स्तरों पर, शेयर अभी भी अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर 49.18 रुपये से 177 प्रतिशत ऊपर कारोबार कर रहा है।

क्या है डिटेल

भारत के प्रमुख टेलीविजन कंटेंट निर्माताओं में से एक बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर द्वारा प्रमोटेड है और रिलायंस इंडस्ट्रीज इसके प्रमुख निवेशकों में से एक है। कपूर के पास 2.18 करोड़ शेयर हैं। यानी 18.27 प्रतिशत हिस्सेदारी, जबकि रिलायंस के पास 2.52 करोड़ शेयर, यानी 21.07 प्रतिशत हिस्सेदारी है। निवेशकों में संजीव धीरेशभाई शाह 50.43 लाख शेयरों के साथ महत्वपूर्ण शेयरधारक के रूप में उभरे हैं, जो 4.22 प्रतिशत के बराबर है। बालाजी टेलीफिल्म्स हिंदी टेलीविजन धारावाहिकों के निर्माण के लिए जानी जाती है, लेकिन अब इसने फिल्मों, लाइव इवेंट्स और डिजिटल कंटेंट के क्षेत्र में भी विस्तार किया है। कंपनी अपना स्वयं का सब्सक्रिप्शन-आधारित ओटीटी प्लेटफॉर्म भी संचालित करती है। दिलचस्प बात यह है कि शेयर बाजार में इसकी शुरुआत वर्ष 2000 में 120 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर नकद आईपीओ के साथ हुई थी, जो आज के शेयर के कारोबार के लगभग बराबर है, हालांकि हालिया उछाल ने निवेशकों की रुचि फिर से जगा दी है।

ट्रेंडलाइन के आंकड़ों के अनुसार, शेयर का 14-दिवसीय सापेक्षिक शक्ति सूचकांक (RSI) 82.2 पर है, जो एक ओवरबाउट जोन को दर्शाता है, जबकि 83.1 पर मनी फ्लो इंडेक्स (MFI) भी तेजी का संकेत देता है। 1.4 के एक वर्षीय बीटा के साथ, यह शेयर बहुत अधिक अस्थिरता के लिए प्रवण है। तकनीकी रूप से, यह प्रमुख औसत से ऊपर बना हुआ है, अपने 50-दिवसीय सरल चल औसत (SMA) 101.4 रुपये और 200-दिवसीय SMA 81.0 रुपये से ऊपर आराम से कारोबार कर रहा है।

