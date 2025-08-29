reliance agm today will mukesh ambani announce jio ipo रिलायंस AGM आज, क्या मुकेश अंबानी करेंगे जियो IPO का ऐलान, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़reliance agm today will mukesh ambani announce jio ipo

रिलायंस AGM आज, क्या मुकेश अंबानी करेंगे जियो IPO का ऐलान

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानFri, 29 Aug 2025 07:27 AM
RIL AGM: रिलायंस इंडस्ट्रीज की 48वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) को लेकर आज बाजार में रिएक्शन देखने को मिल सकता है। यह AGM शुक्रवार, दोपहर 2 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें देश-विदेश के निवेशकों की नजरें कंपनी के भविष्य की योजनाओं और रणनीतिक घोषणाओं पर टिकी होंगी। इस बैठक में कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगभग 44 लाख शेयरधारकों को संबोधित करेंगे।

कब, कहां और कैसे देखें

मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने AGM की डेट 29 अगस्त तय की है और इसे लाइव कंपनी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल व प्रमुख बिजनेस न्यूज चैनलों पर देखा जा सकता है। AGM में भाग लेने और वोट देने के लिए योग्य शेयरधारकों की पहचान 22 अगस्त की कट-ऑफ डेट के आधार पर हुई है।

ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म्स के क्या हैं राय

वैश्विक ब्रोकरेज फर्म्स जैसे जेफरीज, जेपी मॉर्गन और CLSA ने RIL शेयर पर सकारात्मक राय दोहराई है। जेपी मॉर्गन का लक्ष्य ₹1,695 (सितंबर 2026 तक) है। जेफरीज का लक्ष्य ₹1,670 और CLSA का लक्ष्य ₹1,650 है। वहीं UBS ने हाल ही में कवरेज फिर से शुरू करते हुए टार्गेट प्राइस ₹1,550 तक बढ़ा दिया है।

AGM से जुड़ी उम्मीदें

इस साल AGM से सबसे बड़ी उम्मीद जियो के IPO (शुरुआती सार्वजनिक पेशकश) के टाइमलाइन से जुड़ी है। मार्केट एक्सपर्ट्स के अनुसार, जियो की विकास दर और कैश फ्लो को देखते हुए, इसकी AI परियोजनाओं, मीडिया और उपभोक्ता बिजनेस विस्तार पर कंपनी की रणनीति पर चर्चा अहम होगी।

रिटेल सेक्टर में omni-channel नेटवर्क के विस्तार और नई साझेदारियों पर भी फोकस रहने की संभावना है। एनर्जी सेक्टर में गीगा-फैक्ट्री, बैटरी स्टोरेज और हाइड्रोजन प्रोजेक्ट की अपडेट्स का निवेशक इंतजार कर रहे हैं।

AGM से पहले RIL शेयरों का ट्रेडिंग रुझान

AGM के पहले रिलायंस शेयरों में हल्की मजबूती देखने को मिली और गुरुवार को इसकी कीमत 1387.65 रुपये रही। पिछले एक महीने में इसमें खास बदलाव नहीं आया है, लेकिन पिछले छह महीनों में करीब 15% का रिटर्न मिला है। वर्ष की शुरुआत से अब तक शेयर 14% ऊपर हैं।

विशेषज्ञ मानते हैं कि रिलायंस के मजबूत फंडामेंटल्स, वैल्यू-क्रिएशन की क्षमता और बेहतर वैल्युएशन के चलते AGM से पहले निवेश करना लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकता है, हालांकि इसमें अल्पकालिक उतार-चढ़ाव का जोखिम रहता है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

