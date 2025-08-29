जियो का आएगा IPO, रिलायंस AGM में मुकेश अंबानी का बड़ा ऐलान
मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम कंपनी जियो के आईपीओ का ऐलान किया है। इसी के साथ उन निवेशकों का इंतजार खत्म हो गया है जो मुकेश अंबानी की कंपनी में दांव लगाने की तैयारी कर रहे थे।
Reliance AGM 2025: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने टेलीकॉम कंपनी जियो के आईपीओ का ऐलान किया है। अंबानी ने बताया कि साल 2026 की पहली छमाही में आईपीओ लॉन्च किया जाएगा। इसी के साथ उन निवेशकों का इंतजार खत्म हो गया है जो मुकेश अंबानी की कंपनी में दांव लगाने की तैयारी कर रहे थे। बता दें कि साल 2019 के रिलायंस एजीएम में पहली बार मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो आईपीओ के संकेत दिए थे। इसके 5 साल बाद अब आईपीओ लॉन्चिंग का ऐलान किया गया है।
जियो आईपीओ की डिटेल
मुकेश अंबानी ने आईपीओ को लेकर विस्तार से जानकारी नहीं दी है लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया कि साल 2026 की पहली छमाही में लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आईपीओ अगले साल जून तक लॉन्च होगा। इसके जरिए कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट होगी। इस दौरान मुकेश अंबानी ने कहा- मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि जियो अपने आईपीओ के लिए आवेदन करने की तैयारियां कर रहा है। हमारा लक्ष्य 2026 की पहली छमाही तक जियो को लिस्ट करना है। मुझे विश्वास है कि यह सभी निवेशकों के लिए एक बहुत ही आकर्षक अवसर होगा।
क्या है आईपीओ का मतलब?
आईपीओ वह प्रक्रिया है, जिसमें एक निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर (हिस्सेदारी) आम जनता को बेचती है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस का कुछ हिस्सा शेयरों के रूप में बेचकर पैसे जुटाती है और ये शेयर, स्टॉक मार्केट (जैसे BSE या NSE) में लिस्ट हो जाते हैं। लिस्टिंग के बाद शेयर को कोई भी रिटेल निवेशक खरीद या बेच सकता है।
रिलायंस जियो की उपलब्धि
एजीएम में मुकेश अंबानी ने बताया कि रिलायंस जियो के ग्राहकों की संख्या 50 करोड़ के पार पहुंच गई है। उन्होंने उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि जियो ने भारत में कहीं से भी हर जगह वॉयस कॉल मुफ्त कर दी है। इसने लाखों भारतीयों के लिए मोबाइल फोन पर वीडियो देखना एक आदत बना दिया। जियो ने भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव रखी, जिसमें आधार और यूपीआई जैसी पहल शामिल हैं। कंपनी ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम के निर्माण को सक्षम बनाया। जियो ने भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में मदद की। वहीं, 100 से अधिक यूनिकॉर्न का समर्थन किया।
5जी ग्राहकों की संख्या
रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने बताया कि देश में 5जी के सबसे तेज रोलआउट के बाद जियो के 5जी ग्राहकों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 22 करोड़ से ज्यादा यूजर्स जियो ट्रू 5जी नेटवर्क से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि जल्द ही जियो इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू करेगा।