Jio आईपीओ से लेकर नई कंपनी की स्थापना... रिलायंस AGM में हुए ये 7 बड़े ऐलान

Reliance Industries AGM: रिलायंस इंडस्ट्रीज के सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने 7 बड़े और दमदार ऐलान किए हैं। अंबानी ने जियो के आईपीओ से लेकर AI सेक्टर में नई कंपनी स्थापित करने समेत नए ऐलान किए हैं। यह भारत में टेक्नोलॉजी, एनर्जी और कंज्यूमर कारोबार में नए युग की शुरुआत कर रहे हैं। आइए जानते हैं डिटेल में...

1. Reliance Jio का आईपीओ

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शुक्रवार को कहा कि समूह की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो अगले साल की पहली छमाही में अपना आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लेकर आएगी।

2. रिलायंस इंटेलिजेंस की स्थापना एक नई पूरी तरह से रिलायंस की सहायक कंपनी, ‘रिलायंस इंटेलिजेंस’ की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य भारत को AI इनोवेशन का ग्लोबल हब बनाना है। इसमें चार मिशन शामिल हैं: गीगावॉट स्तर के AI डेटा सेंटर, ग्रीन एनर्जी से संचालित, वैश्विक टेक-साझेदारियों के साथ, और ब्रांडेड AI सेवाओं का डिज़ाइन करना।

3. रिलायंस कंज्यूमर कारोबार पर फोकस रिलायंस ने अपनी FMCG (तेज़-गार्मेंट कंज्यूमर गुड्स) यानी नींबू पानी, स्नैक्स, जाम, शैम्पू जैसी रोज़मर्रा की जरुरी चीज़ों के व्यापार को अब रिलायंस रिटेल की बजाय सीधे अपनी अधीनस्थ कंपनी बनाकर अलग कर दिया है। इस नए बिज़नेस यूनिट का नाम है न्यू रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड।

4. Google और Meta के साथ डील रिलायंस ने गूगल क्लाउड के साथ जामनगर में क्लाउड रीजन बनाने की योजना की घोषणा की — जो ग्रीन एनर्जी से संचालित होगा और आरआईएल के सभी व्यापारों में AI क्रांति लाएगा। मेटा (Meta) के साथ एक विशेष JV भी घोषित किया गया, जो ओपन सोर्स AI मॉडल्स और रिलायंस के इंडस्ट्री ज्ञान को मिलाकर ‘sovereign, enterprise-ready’ AI सॉल्यूशंस तैयार करेगा।

5. ‘इंडिया फर्स्ट’ मॉडल पर जोर मुकेश अंबानी ने भारत की अर्थव्यवस्था के ‘अविरल उभार’ पर विश्वास जताया। उन्होंने “इंडिया फर्स्ट डेवलपमेंट मॉडल” की वकालत करते हुए कहा कि भारत को अन्य देशों के मॉडल की नकल करने की जरूरत नहीं। यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के विकास के लिए नया दृष्टिकोण है।

6. ग्रामीण से डिजिटल तक विस्तार कच्छ, गुजरात में विश्व के सबसे बड़े सिंगल-साइट सोलर प्रोजेक्ट का विकास – 5.5 लाख एकड़ में फैला, जो भारत की कुल बिजली मांग का करीब 10% पूरा कर सकता है। Jio-bp के माध्यम से EV इन्फ्रास्ट्रक्चर, बायोफ्यूल और हाइड्रोजन जैसे क्लीन-फ्यूएल विकल्पों का विस्तार।