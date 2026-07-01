विदेश से मिला बड़ा प्रोजेक्ट, रॉकेट बना रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाला ये शेयर; 5 साल में दे चुका 500% रिटर्न

रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में शामिल VA टेक वाबाग (VA Tech Wabag) ने एक बार फिर निवेशकों को चौंका दिया है। कंपनी के शेयर बुधवार को शुरुआती कारोबार में 4% तक उछल गए, क्योंकि उसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना से एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों में खरीदारी का उत्साह देखने को मिला। खास बात यह है कि साल 2026 में यह शेयर पहले ही करीब 58% का रिटर्न दे चुका है, जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में यह स्टॉक लगातार बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

ऑस्ट्रिया से मिला ऑर्डर

VA टेक वाबाग (VA Tech Wabag) पानी और वेस्टवॉटर मैनेजमेंट (जल एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन) के क्षेत्र में काम करने वाली देश की प्रमुख कंपनियों में से एक है। कंपनी को ऑस्ट्रिया के वियना शहर की Municipal Department MA 31 – Wiener Wasser की ओर से डेन्यूब द्वीप (Donauinsel) वॉटर वर्क्स के विस्तार का बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। इस परियोजना के तहत कंपनी नई जल शोधन यूनिट के लिए पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराएगी। इसमें प्रॉसेस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल सिस्टम और बिल्डिंग सर्विसेज शामिल होंगी। यह प्रोजेक्ट साल 2030 तक पूरी होने की संभावना है।

नई जल शोधन यूनिट में अत्याधुनिक मल्टी-बैरियर ट्रीटमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें ऑक्सीकरण, ओजोनाइजेशन, एडवांस्ड ऑक्सीकरण, फिल्ट्रेशन, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन और यूवी डिसइन्फेक्शन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग होगा। इससे साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। यह ऑर्डर कंपनी की अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

कंपनी के 50 लाख शेयर

कंपनी में दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला की भी बड़ी हिस्सेदारी है। मार्च 2026 की शेयरहोल्डिंग के अनुसार उनके पास कंपनी के 50 लाख शेयर, यानी करीब 8.2% हिस्सेदारी है। रेखा झुनझुनवाला का किसी कंपनी में निवेश होना अक्सर निवेशकों का भरोसा बढ़ाता है और यही वजह है कि VA Tech Wabag भी लंबे समय से बाजार की निगरानी में बना हुआ है।

शेयर प्रदर्शन

अगर शेयर के प्रदर्शन की बात करें तो VA Tech Wabag ने पिछले एक महीने में करीब 33% की शानदार तेजी दिखाई है। वहीं, साल 2026 की शुरुआत से अब तक इसमें 58% का उछाल आ चुका है। इसके मुकाबले निफ्टी 50 इस दौरान लगभग 8.5% नीचे रहा है। लंबी अवधि में भी कंपनी ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिए हैं। पिछले 3 सालों में करीब 325% और 5 सालों में 503% का मल्टीबैगर रिटर्न इस शेयर ने दिया है।

आज का शेयर परफॉर्मेंस

VA Tech Wabag के शेयरों में आज (1 जुलाई 2026) शानदार तेजी देखने को मिली। यह 2.20% यानी ₹44.20 की बढ़त के साथ ₹2,053.30 पर कारोबार करता नजर आया। विदेशी ऑर्डर मिलने की खबर के बाद निवेशकों ने इस शेयर में जमकर खरीदारी की, जिससे यह बाजार की सुर्खियों में आ गया।

क्या कहते हैं एनालिस्ट?

बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, टेक्निकल एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक ने हाल ही में अपना पुराना ऑल टाइम हाई पार कर एक नया ब्रेकआउट दिया है। एक्सपर्ट के अनुसार शेयर ने ट्रैंगल पैटर्न (Triangle Pattern) से ब्रेकआउट किया है और आने वाले समय में इसका अगला संभावित लक्ष्य ₹2,500 तक हो सकता है। फिलहाल, ₹1,944 का स्तर महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा है। जब तक शेयर इस स्तर के ऊपर बना रहता है, तब तक इसमें तेजी का रुख जारी रह सकता है।