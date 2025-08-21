सरकार के एक फैसले से 29% टूट गया यह शेयर, रेखा झुनझुनवाला ने बेच दी हिस्सेदारी, लगातार भारी गिरावट

रेखा झुनझुनवाला ने हाल ही में नाजारा टेक्नोलॉजीज में अपनी हिस्सेदारी घटा दी और गेमिंग बैन लागू होने से पहले ही कंपनी के शेयर बेच दिए। यह कदम काफी सोच-समझकर उठाया गया माना जा रहा है क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कुछ नियम और पाबंदियां लगाई हैं।

Nazara Technologies Share: नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर लगातार फोकस में हैं। कंपनी के शेयर में इन दिनों भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह के समय शेयर कीमत में लगभग 11% की गिरावट देखी गई और यह बीएसई पर ₹1,085 तक पहुंच गया था। इसके पहले बुधवार को ही यह शेयर करीब 18% तक गिर चुका था। दो दिनों में कुल मिलाकर लगभग 29% की भारी गिरावट दर्ज की गई है। इधर, रेखा झुनझुनवाला ने हाल ही में नाजारा टेक्नोलॉजीज में अपनी हिस्सेदारी घटा दी और गेमिंग बैन लागू होने से पहले ही कंपनी के शेयर बेच दिए। यह कदम काफी सोच-समझकर उठाया गया माना जा रहा है क्योंकि सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े कुछ नियम और पाबंदियां लगाई हैं। इस वजह से गेमिंग कंपनियों के शेयरों पर दबाव बढ़ गया है।

इन निवेशकों का बरकार है दांव वहीं दूसरी तरफ, बड़े निवेशक निखिल कामत (Zerodha के सह-संस्थापक) और जाने-माने निवेशक मधुसूदन केला ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखी है। उन्होंने कंपनी के शेयरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका मतलब है कि उन्हें अब भी कंपनी के लंबे समय के ग्रोथ और बिजनेस मॉडल पर भरोसा है। बता दें कि नाजारा टेक्नोलॉजीज ने कहा है कि यदि प्रस्तावित ऑनलाइन गेमिंग बिल आगे बढ़ता है तो पोकरबाजी में उसके 800 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश को संभावित रूप से बट्टे खाते में डालना पड़ सकता है, हालांकि इसकी कुल कमाई प्रभावित नहीं होगी।