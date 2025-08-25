Rekha Jhunjhunwala sold entire Nazara stake ahead of online gaming ban Mahua Moitra raises insider trading charge रेखा झुनझुनवाला ने बेच डाले इस कंपनी के सभी शेयर, अब इनसाइडर ट्रेडिंग का लगा आरोप, Business Hindi News - Hindustan
रेखा झुनझुनवाला ने बेच डाले इस कंपनी के सभी शेयर, अब इनसाइडर ट्रेडिंग का लगा आरोप

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में एक प्रमुख रेगुलेटरी डेवलपमेंट से पहले रेखा ने नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पूरी तरह से बेच दिए हैं।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:06 PM
Rekha Jhunjhunwala's Stake Sale: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में एक प्रमुख रेगुलेटरी डेवलपमेंट से पहले रेखा ने नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पूरी तरह से बेच दिए हैं। मोइत्रा ने सवाल उठाया कि क्या झुनझुनवाला को पहले से इस सरकारी फैसले की जानकारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने सही समय पर शेयर बेचकर नुकसान से बचाव किया। उनका आरोप है कि यह मामला पारदर्शिता और निवेशकों के भरोसे से जुड़ा है, और इसकी जांच होनी चाहिए।

रेखा झुनझुनवाला ने बचा लिए 334 करोड़ रुपये

रेखा झुनझुनवाला ने कथित तौर पर पिछले पांच बाजार सत्रों में स्टॉक के 17.58% से अधिक गिरने से पहले ‘समय पर बाहर निकलने’ से 334 करोड़ रुपये बचाए। बता दें कि बीएसई पर उपलब्ध आधिकारिक थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति ने कंपनी के कुल 13,00,000 शेयर ₹1,225.19 प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे। एनएसई के थोक सौदे के आंकड़ों से पता चला है कि उसी दिन, रेखा झुनझुनवाला ने राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति के माध्यम से 13 जून 2025 को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी में 14,23,620 शेयर बेचे।

₹100 करोड़ का हुआ नुकसान

बता दें कि नजारा टेक्नोलॉजीज़ के शेयरों में चौथे ट्रेडिंग सेशन तक आई तेज गिरावट के कारण निवेशकों निखिल कमाथ और मधुसूदन केळा को करीब ₹100 करोड़ का नुकसान हुआ है। यह झटका केवल चार कारोबारी दिनों में आया, जिससे उनकी संपत्ति में भारी कमी दर्ज हुई। निखिल कमाथ की हिस्सेदारी का मूल्य ₹211 करोड़ (19 अगस्त) से गिरकर ₹152.7 करोड़ हो गया, जिससे केवल चार दिनों में लगभग ₹58.3 करोड़ की हानि हुई। मधुसूदन केळा की हिस्सेदारी का मूल्य ₹153.63 करोड़ से गिरकर ₹111.25 करोड़ हुआ, जिससे उनका नुकसान लगभग ₹42.38 करोड़ रहा। इस प्रकार, दोनों निवेशकों की संयुक्त मार्क-टू-मार्केट हानि कुल मिलाकर ₹100 करोड़ के करीब हुई।

