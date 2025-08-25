रेखा झुनझुनवाला ने बेच डाले इस कंपनी के सभी शेयर, अब इनसाइडर ट्रेडिंग का लगा आरोप

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा ने दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के खिलाफ इनसाइडर ट्रेडिंग के गंभीर आरोप लगाए हैं। ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में एक प्रमुख रेगुलेटरी डेवलपमेंट से पहले रेखा ने नाजारा टेक्नोलॉजीज के शेयर पूरी तरह से बेच दिए हैं।

Rekha Jhunjhunwala's Stake Sale:

रेखा झुनझुनवाला ने बचा लिए 334 करोड़ रुपये रेखा झुनझुनवाला ने कथित तौर पर पिछले पांच बाजार सत्रों में स्टॉक के 17.58% से अधिक गिरने से पहले ‘समय पर बाहर निकलने’ से 334 करोड़ रुपये बचाए। बता दें कि बीएसई पर उपलब्ध आधिकारिक थोक सौदे के आंकड़ों के अनुसार, दिवंगत राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति ने कंपनी के कुल 13,00,000 शेयर ₹1,225.19 प्रति शेयर के औसत मूल्य पर बेचे। एनएसई के थोक सौदे के आंकड़ों से पता चला है कि उसी दिन, रेखा झुनझुनवाला ने राकेश झुनझुनवाला की संपत्ति के माध्यम से 13 जून 2025 को ऑनलाइन गेमिंग कंपनी में 14,23,620 शेयर बेचे।