Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Rekha Jhunjhunwala sold 14523200 share of this tata group company
रेखा झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की इस कंपनी में घटाई हिस्सेदारी, बेच दिए 14523200 शेयर

रेखा झुनझुनवाला ने टाटा ग्रुप की इस कंपनी में घटाई हिस्सेदारी, बेच दिए 14523200 शेयर

संक्षेप:

चर्चित निवेशक रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने टाटा ग्रुप की एक कंपनी में अपनी होल्डिंग को घटाया है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के होटल्स इंडियन होटल्स की। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान रेखा झुनझुनवाला ने शेयरों को बेचा है।

Jan 26, 2026 03:28 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

चर्चित निवेशक रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) ने टाटा ग्रुप की एक कंपनी में अपनी होल्डिंग को घटाया है। हम बात कर रहे हैं टाटा ग्रुप के होटल्स इंडियन होटल्स की। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान रेखा झुनझुनवाला ने शेयरों को बेचा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कितने शेयरों को रेखा झुनझुनवाला ने बेचा है?

बीएसई में उपलब्ध डाटा के अनुसार रेखा झुनझुनवाला ने दिसंबर तिमाही के दौरान 14523200 शेयर बेचा है। जोकि कंपनी की कुल हिस्सेदारी के 1.02 प्रतिशत के बराबर है। इस बिक्री के बाद झुनझुनवाला के पास टाटा ग्रुप की इस कंपनी के 14287765 शेयर रह गए हैं। उनकी कंपनी में एक प्रतिशत हिस्सेदारी है।

ये भी पढ़ें:Q3 रिजल्ट से गदगद निवेशक, 52 वीक हाई पर पहुंचा, एक्सपर्ट बुलिश

टाटा ग्रुप की इन कंपनियों में भी हिस्सेदारी

रेखा झुनझुनवाला के पास इंडियन होटल्स के अलावा टाटा ग्रुप के कुछ अन्य कंपनियों के भी शेयर हैं। टाटा मोटर्स सीवी, टाटा मोटर्स पीवी, टाटा कम्युनिकेशंस और टाइटन में भी रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी है।

मौजूदा समय में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 27 कंपनियों में है। उनकी कुल नेट वर्थ 45023 करोड़ रुपये अधिक से का है।

शेयर बाजार में इंडियन होटल्स की क्या स्थिति?

पिछले एक साल से टाटा ग्रुप का यह स्टॉक संघर्ष कर रहा है। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 14 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, एक साल में इंडियन होटल्स के शेयरों का भाव 16 प्रतिशत गिरा है।

कंपनी का 52 वीक हाई 858.85 रुपये और 52 वीक लो लेवल 638 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 91 हजार करोड़ रुपये से अधिक का है।

ये भी पढ़ें:नवरत्न कंपनी को मिला रक्षा मंत्रालय से 1407145056 रुपये का काम

लॉन्ग टर्म में कैसा रहा है प्रदर्शन?

बीते दो साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 36 प्रतिशत की तेजी आई है। तीन साल में कंपनी के शेयरों का भाव 116 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, 5 साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 443 प्रतिशत का फायदा हुआ है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh
घर वाले इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन सामाजिक विषयों में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। बिजनेस, राजनीति, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एम.ए. और भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से पत्रकारिता का कोर्स किया है। तरुण, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Tata Tata Group Tata Group Stocks अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।