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रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी में बेचे 7 करोड़ से ज्यादा शेयर, बिग बुल को था पसंद

By Deepak Kumar
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मुख्य बातें

  • रेखा झुनझुनवाला ने FY27 की जून तिमाही के दौरान स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस में अपनी प्रमोटर हिस्सेदारी कम की है
  • बता दें कि रेखा के पति और शेयर मार्केट के बिगबुल रहे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला को यह शेयर पसंद था
रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी में बेचे 7 करोड़ से ज्यादा शेयर, बिग बुल को था पसंद

Star Health share price: शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक हैं जिसने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी का है। हालांकि, अब रेखा झुनझुनवाला ने इस स्टॉक में से अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है। बता दें कि रेखा के पति और शेयर मार्केट के बिगबुल रहे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला को यह शेयर पसंद था। जब कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट नहीं थी तब भी बिगबुल ने दांव लगा रखा था।

कितनी रह गई हिस्सेदारी

रेखा झुनझुनवाला ने FY27 की जून तिमाही के दौरान स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस में अपनी प्रमोटर हिस्सेदारी कम की है। कंपनी के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न के अनुसार, मार्च तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 15.57% थी जो घटकर 3.04% रह गई। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने FY27 की पहली तिमाही के दौरान लगभग 7.38 करोड़ शेयर बेचे। अगर कंपनी के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 30 जून 2026 तक राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स के तहत प्रमोटर होल्डिंग शून्य थी जबकि पिछली तिमाही के अंत में यह 1.55% थी।

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स्टार हेल्थ के साथ झुनझुनवाला परिवार का जुड़ाव कंपनी के मार्केट में आने से पहले का है। जब स्टार हेल्थ ने 2021 में अपना IPO लॉन्च किया तो रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) से पता चला कि दिवंगत राकेश झुनझुनवाला के पास इंश्योरेंस कंपनी में 14.98% हिस्सेदारी थी। उन्होंने मार्च 2019 और नवंबर 2021 के बीच नौ ट्रांजैक्शन के जरिए इंश्योरेंस कंपनी के शेयर खरीदे थे, जिनकी औसत कीमत 155.28 रुपये प्रति शेयर थी। तब से, झुनझुनवाला परिवार ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी में सक्रिय रूप से बदलाव किए हैं। रेखा झुनझुनवाला ने FY26 की सितंबर तिमाही में 3.04% से अपनी व्यक्तिगत हिस्सेदारी को दिसंबर तिमाही में बढ़ाकर 15.57% कर दिया था। हालांकि, अब काफी कम कर दिया है।

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शेयर का परफॉर्मेंस

स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो गिरावट के साथ गुरुवार को 577.10 रुपये पर रहा। शेयर के 52 हफ्ते का हाई और लो क्रमश: 623.45 रुपये और 416.05 रुपये है। पिछले एक साल में शेयर में 30% से अधिक और 2026 में अब तक लगभग 25% की बढ़त हुई है। FY27 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान स्टार हेल्थ के शेयरों में लगभग 29% की बढ़ोतरी हुई।

आपको बता दें कि स्टार हेल्थ चेन्नई में स्थित एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। कंपनी का दावा है कि देश भर में उसके 14,000 से अधिक अस्पतालों और 850 से अधिक ब्रांच ऑफिस का नेटवर्क है।

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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