रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे इस बैंक के और शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर का दाम

केनरा बैंक के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सरकारी बैंक के शेयर सोमवार को BSE में उछाल के साथ 127.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने सितंबर 2025 तिमाही में केनरा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। झुनझुनवाला ने इस सरकारी बैंक के और शेयर खरीदे हैं। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में केनरा बैंक में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़कर 1.57 पर्सेंट पहुंच गई है। जून 2025 तिमाही में दिग्गज निवेशक की केनरा बैंक में 1.46 पर्सेंट हिस्सेदारी थी।

दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14,24,43,000 शेयर हैं। इस सरकारी बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.57 पर्सेंट है। जून 2025 तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 13.24 करोड़ शेयर थे। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का भी केनरा बैंक पर बड़ा दांव है। LIC के पास केनरा बैंक के 47,01,07,468 शेयर हैं। बैंक में बीमा कंपनी की हिस्सेदारी 5.18 पर्सेंट है। बैंक में शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।