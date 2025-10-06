Rekha Jhunjhunwala raises stake in Canara Bank in Q2 Bank share hits new 52 Week High रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे इस बैंक के और शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे इस बैंक के और शेयर, नई ऊंचाई पर पहुंचा शेयर का दाम

दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14.24 करोड़ शेयर हैं। इस सरकारी बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.57% है। जून 2025 तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 13.24 करोड़ शेयर थे।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 10:11 AM
केनरा बैंक के शेयर 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। सरकारी बैंक के शेयर सोमवार को BSE में उछाल के साथ 127.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने सितंबर 2025 तिमाही में केनरा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। झुनझुनवाला ने इस सरकारी बैंक के और शेयर खरीदे हैं। जुलाई-सितंबर 2025 तिमाही में केनरा बैंक में रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी बढ़कर 1.57 पर्सेंट पहुंच गई है। जून 2025 तिमाही में दिग्गज निवेशक की केनरा बैंक में 1.46 पर्सेंट हिस्सेदारी थी।

रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14,24,43,000 शेयर
दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 14,24,43,000 शेयर हैं। इस सरकारी बैंक में झुनझुनवाला की हिस्सेदारी 1.57 पर्सेंट है। जून 2025 तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास केनरा बैंक के 13.24 करोड़ शेयर थे। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) का भी केनरा बैंक पर बड़ा दांव है। LIC के पास केनरा बैंक के 47,01,07,468 शेयर हैं। बैंक में बीमा कंपनी की हिस्सेदारी 5.18 पर्सेंट है। बैंक में शेयरहोल्डिंग का यह डेटा सितंबर 2025 तिमाही तक का है।

587% से ज्यादा उछल गए हैं केनरा बैंक के शेयर
केनरा बैंक (Canara Bank) के शेयर पिछले पांच साल में 587 पर्सेंट चढ़ गए हैं। बैंक के शेयर 9 अक्टूबर 2020 को 18.49 रुपये पर थे। केनरा बैंक के शेयर 6 अक्टूबर 2025 को 127.65 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले चार साल में केनरा बैंक के शेयरों में 260 पर्सेंट के करीब उछाल आया है। पिछले 3 साल में केनरा बैंक के शेयरों में 178 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। दो साल में बैंक के शेयर 70 पर्सेंट चढ़ गए हैं। अगर पिछले 6 महीने की बात करें तो केनरा बैंक के शेयरों में 47 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, पिछले एक महीने में बैंक के शेयर 18 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 78.58 रुपये है।

