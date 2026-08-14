रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो वाले शेयर की लंबी छलांग, ब्रोकरेज ने कहा- खरीदो
मुख्य बातें
- VA Tech Wabag के स्टॉक में शुक्रवार को एक बार फिर से तेजी आई और यह BSE पर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 5% से ज्यादा उछला है
- ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने शेयर पर 'बाय' (खरीदने) की सलाह बनाए रखी है लेकिन टारगेट प्राइस में बदलाव किया है
Rekha Jhunjhunwala portfolio stock: शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक VA Tech Wabag का है। इस कंपनी के स्टॉक में शुक्रवार को एक बार फिर से तेजी आई और यह BSE पर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 5% से ज्यादा उछला है। इस कंपनी के शेयर की कीमत पिछले बंद भाव ₹1885.75 के मुकाबले 5.2% बढ़कर इंट्राडे में ₹1984 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। इसके बाद थोड़ा मुनाफावसूली देखी गई। हालांकि, शेयर इसके बाद भी ग्रीन जोन में ट्रेड कर रहा था। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी के शेयरों ने पिछले तीन और पांच सालों में क्रमशः 278% और 443% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में शेयर ने 21% का रिटर्न दिया है। बता दें कि इस साल 27 जनवरी को ₹1,033.95 के 52-हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंचा था। इसके बाद, शेयर 13 जुलाई को ₹2,252.40 के 52-हफ्ते के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।
टारगेट प्राइस क्या है?
इस बीच, ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने शेयर पर 'बाय' (खरीदने) की सलाह बनाए रखी है लेकिन टारगेट प्राइस में बदलाव किया है। ब्रोकरेज ने टारगेट प्राइस ₹1,930 से बढ़ाकर ₹2,105 कर दिया है। ब्रोकरेज फर्म ने मजबूत ऑर्डर पाइपलाइन के कारण काम पूरा करने की लगातार अच्छी रफ्तार को देखते हुए FY27E और FY28E के लिए अपनी कमाई का अनुमान बढ़ा दिया है।
एक्सिस ने कहा कि कंपनी के पास अगले 3-5 सालों के लिए काम की अच्छी विजिबिलिटी है, जिसे ₹19400 करोड़ के रिकॉर्ड ऑर्डर बैकलॉग का सपोर्ट मिल रहा है।
रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का शेयर
बता दें कि यह शेयर मशहूर भारतीय निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पास है। उनके पास FY27 की जून तिमाही में कंपनी के 50,00,000 शेयर यानी 8.02% हिस्सेदारी थी। झुनझुनवाला के पास FY26 की मार्च तिमाही के आखिर में भी कंपनी के इतने ही शेयर थे। जून तिमाही में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने इस शेयर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। FY27 की जून तिमाही के आखिर तक FPIs के पास कंपनी के कुल 1,13,84,797 शेयर यानी 18.26% हिस्सेदारी थी।
कैसे रहे तिमाही नतीजे?
हाल ही में कंपनी ने बताया कि Q1FY27 में उसका ऑर्डर बुक ₹19,400 करोड़ (फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़कर) के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। तिमाही के अंत तक कंपनी का ऑर्डर इनटेक ₹3400 करोड़ रहा। कंपनी ने बताया कि ऑपरेशन्स से उसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू साल-दर-साल (YoY) 21% बढ़कर ₹886.8 करोड़ हो गया जबकि टैक्स के बाद कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 37% बढ़कर ₹90.1 करोड़ हो गया। एबिटा की बात करें तो ₹116.3 करोड़ रहा। इसमें सालाना आधार पर 22% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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