बैंक शेयर में तेजी का तूफान, 10% से ज्यादा चढ़ गया शेयर का दाम, रेखा झुनझुनवाला का है बड़ा दांव

संक्षेप: फेडरल बैंक के शेयर शुक्रवार को 10% से अधिक चढ़कर 273 रुपये पर पहुंच गए हैं। तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद फेडरल बैंक के शेयरों में यह उछाल आया है। रेखा झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक के 5 करोड़ से ज्यादा शेयर हैं।

फेडरल बैंक के शेयरों में शुक्रवार को तेजी का तूफान देखने को मिला है। फेडरल बैंक के शेयर शुक्रवार को BSE में 10 पर्सेंट से अधिक उछलकर 273 रुपये पर पहुंच गए हैं। बैंक के शेयरों ने 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के वित्तीय नतीजों के बाद फेडरल बैंक के शेयरों में यह उछाल आया है। इस तेजी के साथ ही फेडरल बैंक के शेयरों में पिछले कुछ दिन से आ रही गिरावट भी थम गई है। पिछले 8 ट्रेडिंग सेशंस में से 7 में बैंक के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। दिग्गज इनवेस्टर रेखा झुनझुनवाला का फेडरल बैंक पर बड़ा दांव है।

बैंक को हुआ है 1041 करोड़ रुपये का मुनाफा

चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में फेडरल बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 9 पर्सेंट बढ़कर 2653 करोड़ रुपये रही है। वहीं, तीसरी तिमाही में फेडरल बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 9 पर्सेंट बढ़कर 1041 करोड़ रुपये रहा है। तिमाही आधार पर फेडरल बैंक की एसेट क्वॉलिटी में भी सुधार आया है। बैंक का ग्रॉस नॉन-परफर्मिंग एसेट्स (NPA) सुधार के साथ 1.72 पर्सेंट पहुंच गया है, जो कि सितंबर 2025 तिमाही में 1.83 पर्सेंट ता। वहीं, नेट एनपीए सुधार के साथ 0.42 पर्सेंट पहुंच गया है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में बैंक के डिपॉजिट्स सालाना आधार पर 11.8 पर्सेंट बढ़कर 2.97 लाख करोड़ रुपये रहे हैं।