रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे इस कंपनी के 1 करोड़ शेयर, रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा भाव, ₹131 है दाम
Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: सार्वजनिक क्षेत्र के दिग्गज बैंक केनरा बैंक (Canara Bank) के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। बैंक का स्टॉक ₹131.77 के स्तर तक पहुंच गया, जो इसका नया 52-सप्ताह का उच्च स्तर है। भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम और मजबूत तकनीकी संकेतकों के बीच यह स्टॉक निवेशकों के बीच फोकस में रहा। बता दें कि केनरा बैंक का शेयर आज ₹130.39 पर खुला और दिन के दौरान ₹131.77 के उच्च स्तर तक पहुंचा, जबकि दिन का न्यूनतम स्तर ₹129.38 रहा। दिन भर में कुल 1,46,39,817 शेयरों का लेनदेन हुआ, जिसकी कुल ट्रेड वैल्यू ₹191.50 करोड़ रही।
रेखा झुनझुनवाला ने खरीदे हैं शेयर
दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला ने केनरा बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है। ताजा तिमाही आंकड़ों के अनुसार, सितंबर 2025 तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 1.57% तक पहुंच गई है, जो जून 2025 तिमाही में 1.46% थी। रेखा झुनझुनवाला के पास अब 14,24,43,000 शेयर हैं, जो पिछले तिमाही की तुलना में काफी अधिक हैं। बता दें कि जून तिमाही में रेखा झुनझुनवाला के पास 13,24,43,000 शेयर थे। यानी इस तिमाही उन्होंने 10,000,000 शेयर खरीदे हैं। उनकी यह बढ़ोतरी बैंक में बढ़ते भरोसे और भविष्य की संभावनाओं पर मजबूत विश्वास को दर्शाती है।
लगातार बढ़ रहा शेयर
बता दें कि पिछले दो कारोबारी सत्रों में केनरा बैंक के शेयर में कुल 3.88% की बढ़त दर्ज की गई है। आज शेयर में 0.51% का दैनिक रिटर्न देखा गया। तकनीकी रूप से, यह स्टॉक अपने 5-दिवसीय, 20-दिवसीय, 50-दिवसीय, 100-दिवसीय और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। यह एक मजबूत अपट्रेंड का संकेत देता है।
मार्केट कैप और डिविडेंड यील्ड में मजबूती
केनरा बैंक का मार्केट कैप ₹1,17,727.98 करोड़ तक पहुंच गया है, जिससे यह पब्लिक सेक्टर के प्रमुख मिडकैप बैंकों में अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है। साथ ही, बैंक का 3.1% का डिविडेंड यील्ड निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बना हुआ है। यह जो स्थिर रिटर्न की तलाश करने वाले शेयरधारकों को लुभा रहा है।