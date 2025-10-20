Hindustan Hindi News
Rekha Jhunjhunwala made 67 crore within minutes as federal bank stock stock hit record high 7 percent jump
रेखा झुनझुनवाला ने इस शेयर से मिनटों में कमा लिए ₹67 करोड़, ₹250 तक जाएगा भाव!

Mon, 20 Oct 2025 11:23 AM
Federal Bank Share: प्राइवेट सेक्टर के बैंक फेडरल बैंक के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 7 पर्सेंट चढ़कर 227.90 रुपये पर पहुंच गए थे। बैंक के दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे आने के बाद शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे यह अपने अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से दिग्गज निवेशक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला को कुछ ही मिनटों में करीब ₹67 करोड़ का मुनाफा हुआ।

शेयर में उछाल और मार्केट परफॉर्मेंस

बता दें कि सोमवार के शुरुआती कारोबारी में फेडरल बैंक का शेयर 5.34% बढ़कर ₹223.75 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह पिछले बंद स्तर ₹212.40 से ₹11.35 की बढ़त रही। कारोबार के दौरान 5.22 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जिससे कुल ₹11.51 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया। बैंक का मार्केट कैप बढ़कर ₹53,976 करोड़ तक पहुंच गया। शेयर ने इस साल 3 मार्च 2025 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹172.95 को छुआ था, जिसके बाद से इसमें लगातार सुधार देखने को मिला है। हालांकि, बाद में शेयर में 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी और मुनाफा

सितंबर 2025 तिमाही के अंत तक रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक के 5.90 करोड़ शेयर थे, जो बैंक में 2.42 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। शेयर की कीमतों में सोमवार को आई ₹11.35 प्रति शेयर की बढ़त से उन्हें कुल लगभग ₹67 करोड़ का लाभ हुआ। इस तरह, कुछ ही मिनटों के भीतर बाजार खुलते ही उनके निवेश की वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई।

कितना है टारगेट प्राइस

तकनीकी दृष्टि से फेडरल बैंक का RSI 68.2 पर है, जो यह दर्शाता है कि शेयर न तो ओवरबॉट (अधिक खरीदा गया) और न ही ओवर्सोल्ड (अधिक बेचा गया) क्षेत्र में है। शेयर अपने 5-दिन, 20-दिन, 50-दिन, 100-दिन और 200-दिन की मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है, जो इसकी मजबूत ट्रेंड को दर्शाता है। ब्रोकरेज फर्म मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने फेडरल बैंक के प्रदर्शन को “मजबूत” बताया है और बैंक की PAT अनुमान को FY26 और FY27 के लिए 5% तक बढ़ा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, “हम उम्मीद करते हैं कि बैंक FY27 में 1.19% RoA और 12.8% RoE हासिल करेगा। हम ‘BUY’ की सिफारिश बरकरार रखते हैं और लक्ष्य मूल्य ₹250 निर्धारित करते हैं।” मोतिलाल ओसवाल ने कहा कि Q2 के परिणामों में बैंक ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, खासकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) में। कंपनी ने FY26 के लिए 55 बेसिस पॉइंट (bps) की क्रेडिट कॉस्ट गाइडेंस दोहराई है। ब्रोकरेज फर्म नुवामा ने भी फेडरल बैंक के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण जताया है और शेयर का लक्ष्य मूल्य ₹245 तय किया है।

