रेखा झुनझुनवाला ने इस शेयर से मिनटों में कमा लिए ₹67 करोड़, ₹250 तक जाएगा भाव!

संक्षेप: बैंक के दूसरी तिमाही के नतीजे आने के बाद शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे यह अपने अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से दिग्गज रेखा झुनझुनवाला को कुछ ही मिनटों में करीब ₹67 करोड़ का मुनाफा हुआ।

Federal Bank Share: प्राइवेट सेक्टर के बैंक फेडरल बैंक के शेयरों में सोमवार को जबरदस्त तेजी दर्ज की गई। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 7 पर्सेंट चढ़कर 227.90 रुपये पर पहुंच गए थे। बैंक के दूसरी तिमाही (Q2) के नतीजे आने के बाद शेयरों में भारी खरीदारी देखने को मिली, जिससे यह अपने अब तक के सर्वाधिक स्तर पर पहुंच गया। इस तेजी से दिग्गज निवेशक स्वर्गीय राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला को कुछ ही मिनटों में करीब ₹67 करोड़ का मुनाफा हुआ।

शेयर में उछाल और मार्केट परफॉर्मेंस बता दें कि सोमवार के शुरुआती कारोबारी में फेडरल बैंक का शेयर 5.34% बढ़कर ₹223.75 के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया था। यह पिछले बंद स्तर ₹212.40 से ₹11.35 की बढ़त रही। कारोबार के दौरान 5.22 लाख शेयरों की खरीद-बिक्री हुई, जिससे कुल ₹11.51 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया। बैंक का मार्केट कैप बढ़कर ₹53,976 करोड़ तक पहुंच गया। शेयर ने इस साल 3 मार्च 2025 को अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर ₹172.95 को छुआ था, जिसके बाद से इसमें लगातार सुधार देखने को मिला है। हालांकि, बाद में शेयर में 7 पर्सेंट से अधिक की तेजी दर्ज की गई।

रेखा झुनझुनवाला की हिस्सेदारी और मुनाफा सितंबर 2025 तिमाही के अंत तक रेखा राकेश झुनझुनवाला के पास फेडरल बैंक के 5.90 करोड़ शेयर थे, जो बैंक में 2.42 प्रतिशत हिस्सेदारी के बराबर है। शेयर की कीमतों में सोमवार को आई ₹11.35 प्रति शेयर की बढ़त से उन्हें कुल लगभग ₹67 करोड़ का लाभ हुआ। इस तरह, कुछ ही मिनटों के भीतर बाजार खुलते ही उनके निवेश की वैल्यू में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई।