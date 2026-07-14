रेखा झुनझुनवाला ने चर्चित कंपनी के बेचे समूचे शेयर… ₹28 पर हुई थी लिस्टिंग
मुख्य बातें
- जून तिमाही के दौरान रेखा झुनझुनवाला ने संभवत: राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है
- दिवंगत राकेश झुनझुनवाला ने सबसे पहले 2021 में राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स के शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत उस समय लगभग 31 करोड़ रुपये थी
Raghav Productivity Enhancers share: शेयर बाजार की दिग्गज निवेशक रेखा झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। ऐसा ही एक स्टॉक राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स भी है। वैसे तो मंगलवार को इस स्मॉलकैप स्टॉक में बिकवाली देखी गई लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने निवेशकों को मालामाल किया है। हालांकि, अब रेखा झुनझुनवाला ने इस कंपनी में हिस्सेदारी बेच दी है।
क्या है डिटेल?
ईटी की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2027 की अप्रैल-जून तिमाही के दौरान रेखा झुनझुनवाला ने संभवत: राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच दी है। NSE पर कंपनी के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के डेटा के अनुसार, वित्त वर्ष 2026 की मार्च तिमाही के अंत में रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के लगभग 20.02 लाख शेयर थे। हालांकि, वित्त वर्ष 2027 की जून तिमाही के लेटेस्ट शेयरहोल्डिंग डेटा में उनका नाम नहीं था। इसका मतलब हुआ कि या तो उनकी हिस्सेदारी 1% से कम हो गई है या उन्होंने समूची हिस्सेदारी बेच दी है।
बता दें कि बिग बुल के नाम से मशहूर रहे दिवंगत राकेश झुनझुनवाला ने सबसे पहले 2021 में राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स के शेयर खरीदे थे, जिनकी कीमत उस समय लगभग 31 करोड़ रुपये थी। यह खरीदारी तब की गई थी जब लिस्टिंग के बाद पांच सालों में स्टॉक में 2,400% की भारी बढ़त देखी गई थी। कंपनी के शेयर 13 अप्रैल 2016 को 28 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुए थे। वहीं, आज की तारीख में इस शेयर की कीमत 1300 रुपये के नीचे है। बता दें कि मंगलवार को शेयर में करीब 4 पर्सेंट गिरावट आई और यह 1265 रुपये पर बंद हुआ।
कंपनी के बारे में
राघव प्रोडक्टिविटी एनहांसर्स का दावा है कि वह सिलिका रैमिंग मास की दुनिया की सबसे बड़ी निर्माता है। यह एक हाई-प्योरिटी रिफ्रैक्टरी मटीरियल है जिसका इस्तेमाल इंडक्शन फर्नेस की लाइनिंग के लिए किया जाता है। यह मेटल पिघलाने के दौरान फर्नेस को अत्यधिक गर्मी और केमिकल रिएक्शन से बचाता है और साथ ही बेहतर थर्मल और मैकेनिकल मजबूती भी देता है।
रेखा झुनझुनवाला की होल्डिंग्स
साल 2022 में 62 साल की उम्र में राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद, उनकी पत्नी रेखा झुनझुनवाला को उनका अरबों रुपये का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो विरासत में मिला। ट्रेंडलाइन ने बताया कि रेखा झुनझुनवाला के पास सार्वजनिक रूप से 26 स्टॉक हैं, जिनकी कुल वैल्यू 51,412 करोड़ रुपये से अधिक है। उनके पास मौजूद कुछ प्रमुख स्टॉक्स में इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा मोटर्स PV, सन फार्मा, टाइटन कंपनी और अन्य शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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