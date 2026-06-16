रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाला स्टॉक आज 52 वीक हाई पर पहुंचा, शेयरों में 7% की तेजी, क्या है वजह
मुख्य बातें
- Rekha Jhunjhunwala Stocks: आज VA Tech Wabag Ltd के शेयरों की कीमतों में 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है
- कंपनी के शेयरों का 52 वीक हाई पर पहुंच गया
- इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की भी हिस्सेदारी है
Rekha Jhunjhunwala Stocks: रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी VA Tech Wabag Ltd के शेयरों की कीमतों में आज तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत से अधिक उछल गया। इस कंपनी को विदेश में एक नया प्रोजेक्ट मिला है। जिसके बाद स्टॉक की कीमतों में हलचल देखने को मिली है।
52 वीक हाई पर भाव
VA Tech Wabag Ltd के शेयर बीएसई में आज मंगलवार को 1648.60 रुपये के स्तर पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 7 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 1754.10 रुपये के स्तर पर पहुंच गया। यह कंपनी का 52 वीक हाई है। बता दें, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 1033.95 रुपये है।
क्या करती है कंपनी?
यह कंपनी ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकल-रियूज और इंडस्ट्रीयल वाटर ट्रीटमेंट आदि का काम करती है। कंपनी ने अबतक अपनी फील्ड में 1500 से अधिक प्रोजेक्ट को पूरा किया है। VA Tech Wabag Ltd इस क्षेत्र में पिछले 25 साल से कम कर रही है। बता दें, मौजूदा समय में कंपनी की उपस्थिति 25 से अधिक देशों में है।
9 जून 2026 को कंपनी ने दी जानकारी में बताया कि उन्हें यूएई के Ajman Sewage Biorefinery Plant के फेज-03 का डिजाइन और कंस्ट्रक्शन का काम मिला है। यह प्रोजेक्ट कंसोर्टियम के जरिए कंपनी ने हासिल किया है। कंपनी ने इसे 250 करोड़ रुपये से 600 करोड़ रुपये के ऑर्डर कैटगरी में डाला है। बता दें, 25 मई 2026 के डाटा के अनुसार इस कंपनी के पास 17200 करोड़ रुपये का ऑर्डर बुक है।
रेखा झुनझुनवाला के पास 8% हिस्सा
Trendlyne के डाटा के अनुसार इस कंपनी में रेखा झुनझुनवाला की कुल हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है। उनके पास 50 लाख शेयर कंपनी के हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड की कंपनी में कुल हिस्सेदारी 2.6 प्रतिशत की है। बता दें, मौजूदा समय में प्रमोटर्स के पास 19.1 प्रतिशत हिस्सा है।
शेयरों का प्रदर्शन कैसा है?
पिछले एक महीने में इस कंपनी के शेयरों का भाव करीब 26 प्रतिशत बढ़ा है। 1 साल में स्टॉक का दाम 12.09 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 6.26 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
दो साल में VA Tech Wabag Ltd के शेयरों का दाम 55 प्रतिशत और तीन साल में 278 प्रतिशत बढ़ा है। 5 साल से जिन निवेशकों ने कंपनी के शेयरों को होल्ड करके रखा है उनके शेयरों की कीमतों में 375 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।