4% उछला रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी का शेयर, एक्सपर्ट को उम्मीद ₹500 के ऊपर जाएगा भाव

Fri, 31 Oct 2025 11:05 AM
रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के निवेश वाली कंपनी Star Health and Allied Insurance के शेयरों में आज शुक्रवार को 4 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। कंपनी ने अभी बुधवार को सितंबर तिमाही के नतीजे घोषित किए थे। इस स्टॉक को पोजीशनल होल्डर्स के लिए अच्छी बात यह है कि ब्रोकरेज हाउस जेएम फाइनेंशियल ने रेटिंग को Hold से बढ़ाकर ‘Add’ कर दिया है। वहीं, रेखा झुनझुनवाला के इस स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 525 रुपये ब्रोकरेज हाउस ने कर दिया है।

बीएसई में रेखा झुनझुनवाला का शेयर 484 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी का शेयर दिन में 4 प्रतिशत की तेजी के साथ 500 रुपये तक पहुंच गया था। हालांकि, इसके बाद एक बार फिर से कंपनी के शेयरों में नरमी देखने को मिली है।

कितना हिस्सा रेखा झुनझुनवाला के पास

कंपनी के सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग के अनुसार रेखा झुनझुनवाला के पास 17.14 प्रतिशत हिस्सा है। कंपनी में रेखा और उनके पति राकेश झुनझुनवाला के नाम से भी निवेश है।

तिमाही नतीजे में गिर गया नेट प्रॉफिट

सितंबर तिमाही रेखा झुनझुनवाला के निवेश वाली कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा है। सालाना आधार पर Star Health and Allied Insurance Company के नेट प्रॉफिट में 50.70 प्रतिशत की गिरावट आई है। सितंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 54.90 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 111.30 करोड़ रुपये रहा था।

शेयर बाजार में कैसा बीता कंपनी का एक साल?

बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 12 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 3 महीने में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 10 प्रतिशत से अधिक का रिटर्न दिया है। 6 महीने में यह स्टॉक 24 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल Star Health and Allied Insurance Company के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 4.3 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है।

कंपनी का 52 वीक हाई 521 रुपये और 52 वीक लो लेवल 330.05 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 29000 करोड़ रुपये का है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले सूझ-बूझ के साथ सलाह जरूर लें। यहां प्रस्तुत एक्सपर्ट्स के विचार निजी हैं। लाइव हिंदुस्तान इस आधार पर शेयरों को खरीदने और बेचने की सलाह नहीं देता है।)

