इंट्रा-डे हाई से 11% टूटा यह स्टॉक, आई है एक बड़ी खबर, रेखा झुनझुनवाला का भी लगा है कंपनी में पैसा

रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के निवेश वाली कंपनी बाजार स्टाइल रिटेल के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर इंट्रा-डे हाई से 11 प्रतिशत टूट कर 347.55 रुपये के लेवल पर आ गए थे।

रेखा झुनझुनवाला (Rekha Jhunjhunwala) के निवेश वाली कंपनी बाजार स्टाइल रिटेल के शेयरों में आज भारी गिरावट देखने को मिली। कंपनी के शेयर इंट्रा-डे हाई से 11 प्रतिशत टूट कर 347.55 रुपये के लेवल पर आ गए थे। शुक्रवार की सुबह कंपनी के शेयर बीएसई में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी हासिल करने में सफल रहे थे। लेकिन उसके बाद बिकवाली के शिकार हो गए हैं। बता दें, मार्केट के क्लोजिंग के टाईम पर बाजार स्टाइल रिटेल के शेयर बीएसई में 5.99 प्रतिशत की गिरावट के बाद 354.50 रुपये के लेवल पर आ गए।

कंपनी ने दिया बिजनेस अपडेट जुलाई से सितंबर 2025 के दौरान कंपनी का रेवन्यू (ऑपरेशन्स से) से सालाना आधार पर 71 प्रतिशत की उछाल के साथ 532 करोड़ रुपये रहा है। एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि सेल्स पर स्क्वायर फीट 865 रुपये प्रति माह रहा है। वहीं, पहली छमाही में यह 768 रुपये प्रति महिना रहा है। कंपनी ने बताया है कि वो 250 स्टोर को ऑपरेट करते हैं।

दूसरी तिमाही में कंपनी ने 20 नए स्टोर्स खोले हैं। जबकि 2 बंद हुए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का फुटप्रिंट 42 नए एडिशन में हुआ है।

रेखा झुनझुनवाला की कितनी हिस्सेदारी? सितंबर तिमाही के डाटा के अनुसार रेखा झुनझुनवाला के पास बाजार स्टाइल रिटेल की कुल कंपनी में हिस्सेदारी 3.4 प्रतिशत की है। जिसकी वैल्यू 99 करोड़ रुपये है।

शेयर बाजार में कंपनी का प्रदर्शन कैसा? बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली है। 6 महीने में इस स्टॉक का भाव 7 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। हालांकि, इसके बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 13 प्रतिशत से अधिक का नुकसान हो चुका है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 428.20 रुपये और 52 वीक लो लेवल 181 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 2645.19 करोड़ रुपये का है।