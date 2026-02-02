रेखा झुनझुनवाला के पास हैं इस कंपनी के 6.67 करोड़ शेयर, लगातार लुढ़क रहा भाव

संक्षेप: Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप घटकर लगभग ₹9,022 करोड़ रह गया है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान 1 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 148 रुपये पर आ गए हैं।

Rekha Jhunjhunwala Portfolio Stock: एनसीसी लिमिटेड के शेयर पिछले करीब दो साल से लगातार दबाव में नजर आ रहे हैं। शेयर में आई ताजा गिरावट ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि फिलहाल इस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर मंदड़ियों (bear) की पकड़ मजबूत बनी हुई है। बीते दो साल और छह महीनों में एनसीसी के शेयर करीब 33 फीसदी तक टूट चुके हैं। सोमवार के कारोबारी सत्र में भी शेयर कमजोरी के साथ ₹146 के पिछले बंद भाव से फिसलकर ₹143.65 के निचले स्तर तक पहुंच गया। कंपनी का मौजूदा मार्केट कैप घटकर लगभग ₹9,022 करोड़ रह गया है। कंपनी के शेयर आज सोमवार को कारोबार के दौरान 1 पर्सेंट से अधिक चढ़कर 148 रुपये पर आ गए हैं।

शेयर में लगातार सुस्ती कारोबार के आंकड़ों की बात करें तो बीएसई पर एनसीसी के सिर्फ 0.79 लाख शेयरों में ही ट्रेड हुआ, जिससे करीब ₹1.14 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया। यह साफ इशारा करता है कि निवेशकों की दिलचस्पी फिलहाल कमजोर बनी हुई है। साल 2026 में अब तक शेयर करीब 11 फीसदी टूट चुका है, जबकि एक साल में इसमें करीब 38 फीसदी की भारी गिरावट देखने को मिली है। गौर करने वाली बात यह है कि दिग्गज निवेशक रहे राकेश झुनझुनवाला की पत्नी रेखा झुनझुनवाला के पास दिसंबर 2025 तिमाही तक कंपनी में 10.63 फीसदी हिस्सेदारी यानी करीब 6.67 करोड़ शेयर मौजूद थे।

क्या है टारगेट प्राइस तकनीकी जानकारों की राय भी फिलहाल सतर्क रहने की सलाह दे रही है। आनंद राठी के जिगर एस पटेल के मुताबिक, शेयर के लिए ₹142 का स्तर अहम सपोर्ट बना हुआ है, जबकि ₹152 पर मजबूत रेजिस्टेंस है। अगर शेयर दृढ़ता से ₹152 के ऊपर टिकता है, तभी इसमें ₹155 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टर्म में शेयर का ट्रेडिंग रेंज ₹142 से ₹155 के बीच रहने की उम्मीद है।