Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Rekha jhunjhunwala have 5 crore shares of federal bank expert raise target price
रेखा झुनझुनवाला के पास हैं इस कंपनी के 5 करोड़ से ज्यादा शेयर, एक्सपर्ट बोले- ₹300 पार जाएगा भाव

रेखा झुनझुनवाला के पास हैं इस कंपनी के 5 करोड़ से ज्यादा शेयर, एक्सपर्ट बोले- ₹300 पार जाएगा भाव

संक्षेप:

ब्रोकरेज के मुताबिक, दूसरी तिमाही में बैंक की क्रेडिट कॉस्ट 15 बेसिस पॉइंट घट चुकी है और आगे इसमें स्थिरता रहने की उम्मीद है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में ग्रोथ और मार्जिन पर थोड़ा दबाव रह सकता है। इसकी वजह बैलेंस शीट का रेशनलाइजेशन और RBI द्वारा हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती बताई गई है।

Dec 15, 2025 04:34 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Federal Bank Share: सोमवार, 15 दिसंबर को फेडरल बैंक के शेयरों ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ब्रोकरेज फर्म UBS द्वारा स्टॉक का टारगेट प्राइस बढ़ाने के बाद शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। UBS ने फेडरल बैंक का टारगेट ₹250 से बढ़ाकर ₹310 कर दिया है, यानी करीब 24% की बढ़ोतरी। मौजूदा भाव के मुकाबले इसमें लगभग 19% तक का अपसाइड दिखाया गया है। इसके साथ ही UBS ने बैंक पर अपनी ‘Buy’ रेटिंग भी बरकरार रखी है, जिससे निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ। बता दें कि रेखा झुनझुनवाला के पास कंपनी के 5,90,30,060 शेयर हैं। यह 2.42 फीसदी स्टेक के बराबर है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्या है डिटेल

UBS का मानना है कि आने वाले समय में फेडरल बैंक के ऑपरेटिंग ट्रेंड्स में और सुधार देखने को मिल सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक, दूसरी तिमाही में बैंक की क्रेडिट कॉस्ट 15 बेसिस पॉइंट घट चुकी है और आगे इसमें स्थिरता रहने की उम्मीद है। हालांकि, शॉर्ट टर्म में ग्रोथ और मार्जिन पर थोड़ा दबाव रह सकता है। इसकी वजह बैलेंस शीट का रेशनलाइजेशन और RBI द्वारा हाल ही में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती बताई गई है। इसके बावजूद UBS को बैंक के मीडियम टर्म आउटलुक पर भरोसा है।

UBS ने क्या कहा

वैल्यूएशन की बात करें तो फेडरल बैंक फिलहाल FY27 के अनुमानित प्राइस-टू-बुक वैल्यू के 1.5 गुना पर ट्रेड कर रहा है। अगर कैपिटल रेजिंग को शामिल करें तो यह करीब 1.4 गुना बैठता है, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे बैंकों के बराबर है। UBS का कहना है कि फेडरल बैंक का रिटर्न टू इक्विटी (RoE) प्रोफाइल बेहतर है और आने वाले समय में लोन ग्रोथ का गैप भी कम हो सकता है। इसी भरोसे के चलते ब्रोकरेज ने FY28-29 के लिए लोन ग्रोथ अनुमान 100 बेसिस पॉइंट तक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा NIM, फीस इनकम और ऑपरेशनल खर्च के अनुमान भी ऊपर की ओर संशोधित किए गए हैं।

49 एनालिस्ट्स में से 35 की बाय रेटिंग

बाजार में फेडरल बैंक को लेकर एनालिस्ट्स की राय भी काफी पॉजिटिव है। कुल 49 एनालिस्ट्स में से 35 ने ‘बाय’, 13 ने ‘होल्ड’ और सिर्फ 1 ने ‘सेल’ की रेटिंग दी है। सोमवार को शेयर ₹264.5 के नए रिकॉर्ड हाई तक पहुंच गया। बीते एक महीने में शेयर 10.6% चढ़ चुका है, जबकि 2025 में अब तक इसमें करीब 32% की तेजी आ चुकी है। मजबूत फंडामेंटल्स और पॉजिटिव ब्रोकरेज कॉल के चलते फेडरल बैंक डिजिटल निवेशकों के बीच चर्चा में बना हुआ है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News In Hindi Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।