महंगा पड़ा क्लेम ठुकराना: 'डॉक्टर ने कहा भर्ती जरूरी, दावा क्यों खारिज किया?'
मुख्य बातें
- ओरिएंटल इंश्योरेंस ने शिवानी का क्लेम इस कारण रद्द कर दिया कि उनके सभी जांच रिपोर्ट सामान्य थे और अस्पताल में भर्ती होना केवल निगरानी और डायग्नोस्टिक करने के लिए था
- आयोग ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी खुद डॉक्टर नहीं बन सकती और डॉक्टरों के फैसले को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती
दिल्ली के उपभोक्ता आयोग ने एक अहम फैसले में साफ कहा है कि अगर मरीज को इलाज करने वाले डॉक्टरों ने अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी है, तो बीमा कंपनी यह कहकर क्लेम नहीं रोक सकती कि "भर्ती होना मेडिकली जरूरी नहीं था"। आयोग ने कहा कि बीमा कंपनी अगर ऐसा कहती है, तो उसे अपनी बात साबित करने के लिए पक्के मेडिकल सबूत देने होंगे। अगर उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, तो वह डॉक्टरों की सलाह को नहीं टाल सकती।
क्या था पूरा मामला?
यह मामला शिवानी तोमर नाम की एक महिला का है। वह साल 2010 से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की हेल्थ पॉलिसी ले रही थीं। नवंबर 2023 में उन्हें सीने में भारीपन, सांस लेने में तकलीफ, पेट में दर्द, मिचली, सिरदर्द और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई। इसके बाद उन्हें मैक्स हेल्थकेयर अस्पताल, वैशाली में भर्ती कराया गया।
बीमा कंपनी ने उनका कैशलेस इलाज का अनुरोध ठुकरा दिया, इसलिए उन्हें खुद 1,54,144 रुपये का भुगतान करना पड़ा। बाद में उन्होंने यह पैसा वापस पाने के लिए बीमा कंपनी के सामने क्लेम किया।
बीमा कंपनी ने क्लेम क्यों ठुकराया?
ओरिएंटल इंश्योरेंस ने शिवानी का क्लेम इस कारण रद्द कर दिया कि उनके सभी जांच रिपोर्ट सामान्य थे और अस्पताल में भर्ती होना केवल निगरानी और डायग्नोस्टिक करने के लिए था। कंपनी ने पॉलिसी की एक शर्त का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि अगर भर्ती होने का मुख्य मकसद सिर्फ जांच करना है, तो उसका खर्चा नहीं दिया जाएगा।
मरीज ने आयोग को क्या बताया?
शिवानी ने आयोग को बताया कि उनके भर्ती रहने के दौरान बायोप्सी, एंडोस्कोपी, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड जैसी कई गंभीर जांचें हुईं। साथ ही, उन्हें नसों के जरिए फ्लूइड और एंटीबायोटिक्स भी दिए गए। अस्पताल की डिस्चार्ज रिपोर्ट के मुताबिक, उन्हें गंभीर गैस्ट्राइटिस, थायराइड की बीमारी और अंडाशय में गांठ (ओवेरियन सिस्ट) जैसी बीमारियां पाई गईं। इसका मतलब यह सिर्फ जांच नहीं थी, बल्कि पूरा इलाज चल रहा था।
उपभोक्ता आयोग ने क्या कहा?
आयोग ने देखा कि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ना तो आयोग में पेश हुई और ना ही अपनी तरफ से कोई लिखित जवाब दिया। सबसे बड़ी बात, उसने डॉक्टरों की रिपोर्ट को गलत साबित करने के लिए कोई दूसरी मेडिकल राय या सबूत भी पेश नहीं किया।
आयोग ने साफ कहा कि जब मरीज का इलाज चल रहा था, तो यह सिर्फ जांच के लिए भर्ती नहीं थी। इसलिए बीमा कंपनी वाली "सिर्फ जांच" वाली शर्त इस मामले में लागू नहीं होती। आयोग ने यह भी कहा कि बीमा कंपनी खुद डॉक्टर नहीं बन सकती और डॉक्टरों के फैसले को अपनी मर्जी से नहीं बदल सकती।
आयोग ने बीमा कंपनी को क्या आदेश दिया?
आयोग ने दावा रद्द करने को "सेवा में कमी" माना और ओरिएंटल इंश्योरेंस को 1,54,144 रुपये (पूरा इलाज खर्च) देने का आदेश दिया। इस राशि पर 29 दिसंबर 2023 से लेकर असल भुगतान होने तक सालाना 6% ब्याज भी देने का हुक्म दिया। इसके अतिरिक्त, उन्हें मानसिक परेशानी और दिक्कतों के लिए 50,000 रुपये मुआवजा भी देना होगा और कोर्ट-कचहरी के खर्चे के लिए 20,000 रुपये अलग से भी देने होंगे।
अगर देर हुई तो क्या होगा?
आयोग ने चेतावनी दी कि अगर बीमा कंपनी 30 दिनों के अंदर यह पूरी रकम नहीं चुकाती है, तो उसे बाकी पूरी राशि (मुआवजे सहित) पर सालाना 9% ब्याज देना होगा। यानी देरी करना बीमा कंपनी के लिए और भी महंगा पड़ सकता है।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें