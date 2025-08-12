₹102 के IPO को पहले ही दिन 6 गुना किया गया सब्सक्राइब, गदर काट रहा GMP

यह कोलकाता स्थित कृषि-प्रोसेसिंग कंपनी के बाजार में प्रवेश से पहले ग्रे मार्केट के अनुमानों में वृद्धि के कारण हुआ है। बता दें कि कंपनी के इश्यू का जीएमपी ₹25 प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह लिस्टिंग पर 25 पर्सेंट मुनाफे का संकेत है।

Regaal Resources IPO: रीगल रिसोर्सेस लिमिटेड आईपीओ आज मंगलवार, 12 अगस्त से निवेश के लिए ओपन हो गया। इस इश्यू को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ को बोली के पहले दिन (पहले दिन) ही उसके प्रस्तावित साइज से लगभग 6 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। यह कोलकाता स्थित कृषि-प्रोसेसिंग कंपनी के बाजार में प्रवेश से पहले ग्रे मार्केट के अनुमानों में वृद्धि के कारण हुआ है। बता दें कि कंपनी के इश्यू का जीएमपी ₹25 प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह लिस्टिंग पर 25 पर्सेंट मुनाफे का संकेत है।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्रिप्शन एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 306 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को लगभग 12.5 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित साइज 2.1 करोड़ शेयरों का था। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया, जिन्होंने अपने आरक्षित हिस्से को लगभग 11 गुना बुक किया। इसके बाद खुदरा निवेशकों ने अपने आरक्षित हिस्से को लगभग 6 गुना बुक किया। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने अपने आरक्षित हिस्से को लगभग 3 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।