Regaal Resources IPO strong response 1 day 6 times subscribe so far gmp jump ₹102 के IPO को पहले ही दिन 6 गुना किया गया सब्सक्राइब, गदर काट रहा GMP, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Regaal Resources IPO strong response 1 day 6 times subscribe so far gmp jump

₹102 के IPO को पहले ही दिन 6 गुना किया गया सब्सक्राइब, गदर काट रहा GMP

यह कोलकाता स्थित कृषि-प्रोसेसिंग कंपनी के बाजार में प्रवेश से पहले ग्रे मार्केट के अनुमानों में वृद्धि के कारण हुआ है। बता दें कि कंपनी के इश्यू का जीएमपी ₹25 प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह लिस्टिंग पर 25 पर्सेंट मुनाफे का संकेत है।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 12 Aug 2025 09:00 PM
share Share
Follow Us on
₹102 के IPO को पहले ही दिन 6 गुना किया गया सब्सक्राइब, गदर काट रहा GMP

Regaal Resources IPO: रीगल रिसोर्सेस लिमिटेड आईपीओ आज मंगलवार, 12 अगस्त से निवेश के लिए ओपन हो गया। इस इश्यू को पहले ही दिन जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ को बोली के पहले दिन (पहले दिन) ही उसके प्रस्तावित साइज से लगभग 6 गुना अधिक सब्सक्रिप्शन मिला। यह कोलकाता स्थित कृषि-प्रोसेसिंग कंपनी के बाजार में प्रवेश से पहले ग्रे मार्केट के अनुमानों में वृद्धि के कारण हुआ है। बता दें कि कंपनी के इश्यू का जीएमपी ₹25 प्रीमियम पर उपलब्ध है। यह लिस्टिंग पर 25 पर्सेंट मुनाफे का संकेत है।

किस सेगमेंट से कितना सब्सक्रिप्शन

एनएसई के आंकड़ों के अनुसार, 306 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को लगभग 12.5 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं, जबकि प्रस्तावित साइज 2.1 करोड़ शेयरों का था। गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) ने सबसे अधिक सब्सक्रिप्शन प्राप्त किया, जिन्होंने अपने आरक्षित हिस्से को लगभग 11 गुना बुक किया। इसके बाद खुदरा निवेशकों ने अपने आरक्षित हिस्से को लगभग 6 गुना बुक किया। योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) ने अपने आरक्षित हिस्से को लगभग 3 गुना अधिक सब्सक्राइब किया गया।

क्या है प्राइस बैंड

कंपनी ने आईपीओ के लिए प्रति इक्विटी शेयर 96 रुपये से 102 रुपये के बीच कीमत तय की है। कंपनी का आईपीओ गुरुवार, 14 अगस्त को बंद होगा। निवेशक कम से कम 144 इक्विटी शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं और इसके बाद 144 शेयरों के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ में फ्रेश इश्यू और ऑफर फॉर सेल दोनों हैं। इसमें कंपनी के प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह के शेयरहोल्डर 94,12,000 इक्विटी शेयर बेचेंगे। नये शेयर जारी करने से प्राप्त 210 करोड़ रुपये में से 159 करोड़ रुपये तक का इस्तेमाल कंपनी के कुछ कर्ज को चुकाने या उसका आंशिक भुगतान करने के लिए होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्यालय वाली रीगल रिसोर्सेस देश में मक्का आधारित विशेष उत्पादों की सबसे बड़ी विनिर्माताओं में से एक है।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।