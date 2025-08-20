Regaal Resources IPO Shares listed with 39 Percent Premium then dropped over 5 Percent Know details 39% फायदे के साथ लिस्टिंग, फिर लुढ़क गए कंपनी के शेयर, 160 गुना लगा था दांव, Business Hindi News - Hindustan
39% फायदे के साथ लिस्टिंग, फिर लुढ़क गए कंपनी के शेयर, 160 गुना लगा था दांव

रीगल रिसोर्सेज के शेयर बुधवार को BSE में 39% के फायदे के साथ 141.80 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। NSE में कंपनी के शेयर 38.24% के फायदे के साथ 141 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। IPO में कंपनी के शेयर का दाम 102 रुपये है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 10:50 AM
रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड की शेयर बाजार में जबरदस्त एंट्री हुई है। रीगल रिसोर्सेज के शेयर बुधवार को BSE में 39 पर्सेंट के प्रीमियम के साथ 141.80 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। वहीं, NSE में कंपनी के शेयर 38.24 पर्सेंट के फायदे के साथ 141 रुपये पर लिस्ट हुए हैं। आईपीओ में रीगल रिसोर्सेज के शेयर का दाम 102 रुपये था। रीगल रिसोर्सेज का आईपीओ दांव लगाने के लिए 12 अगस्त 2025 को खुला था और 14 अगस्त तक ओपन रहा। कंपनी के पब्लिक इश्यू का टोटल साइज 306 करोड़ रुपये तक का था।

लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए कंपनी के शेयर
रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड (Regaal Resources) के शेयर शानदार लिस्टिंग के बाद लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में 5 पर्सेंट से अधिक टूटकर 131.90 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वहीं, NSE पर रीगल रिसोर्सेज के शेयर 5 पर्सेंट से अधिक की गिरावट के साथ 133.74 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। रीगल रिसोर्सेज के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 13 लॉट के लिए दांव लगा सकते थे। आईपीओ की एक लॉट में 144 शेयर थे। यानी, आम निवेशकों को आईपीओ की एक लॉट के लिए 14,688 रुपये का निवेश करना पड़ा है।

159.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था कंपनी का आईपीओ
रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड (Regaal Resources) का आईपीओ टोटल 159.87 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक का कोटा 57.75 गुना सब्सक्राइब हुआ। वहीं, गैर संस्थागत निवेशकों (NII) की कैटेगरी में 356.72 गुना दांव लगा। कंपनी के आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 190.96 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.56 पर्सेंट थी, जो कि अब 70.45 पर्सेंट रह गई है।

कंपनी का कारोबार
रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड की शुरुआत साल 2012 में हुई है। कंपनी मैज (मक्का) स्पेशियलिटी प्रॉडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की हर दिन की क्रसिंग कैपेसिटी 750 टन की है। कंपनी मैज स्टार्च और मोडिफाइड स्टार्च की मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बिहार के किशनगंज में स्थित है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 54 एकड़ से ज्यादा के एरिया में फैली है।

