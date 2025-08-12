एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए ₹92 करोड़, आज IPO हो रहा है, बढ़ता GMP लाया खुशखबरी

IPO News Updates: रीगल रिसोर्सेज़ आईपीओ (Regaal Resources IPO) आज से ओपन हो रहा है। इससे पहले सोमवार को यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 92 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

IPO News Updates: रीगल रिसोर्सेज़ आईपीओ (Regaal Resources IPO) आज से ओपन हो रहा है। इससे पहले सोमवार को यह आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 92 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंकर निवेशकों को 5 रुपये के फेस वैल्यू वाले 102 प्रति शेयर के हिसाब से जारी किया है। जिन कंपनियों में निवेश किया है उसमें Taurus Mutual Fund, Meru Investment Fund शामिल है। आइए डीटेल्स में जानते हैं इस कंपनी के आईपीओ के विषय में -

कितना है आईपीओ का साइज? रीगल रिसोर्सेज़ आईपीओ का साइज 306 करोड़ रुपये का है। कंपनी आईपीओ के जरिए 2.06 करोड़ शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफर फार सेल के जरिए कंपनी 94 लाख शेयर जारी करेगी। यह आईपीओ रिटेल निवेशकों के लिए 12 अगस्त से 14 अगस्त तक खुला रहेगा। बता दें, यह एक मेनबोर्ड आईपीओ है।

क्या है प्राइस बैंड? रीगल रिसोर्सेज आईपीओ का प्राइस बैंड 96 रुपये से 102 रुपये है। कंपनी ने 144 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 13824 रुपये का दांव लगाना होगा। एनआईआई को 14 लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। वहीं, बीएनआईआई को 69 लॉट पर दांव लगाना होगा।

ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति क्या है? इस आईपीओ पर दांव लगाने की सोच रहे निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ का भाव बढ़ा है। आज इस आईपीओ का जीएमपी 23 रुपये प्रति शेयर है। जोकि अबतक का सबसे अधिक जीएमपी है। 7 अगस्त को कंपनी ग्रे मार्केट में 17 रुपये के जीएमपी पर ट्रेड कर रहा था। यानी तब से अबतक 5 रुपये के जीएमपी में इजाफा हुआ है।

Pantomath Capital Advisors Pvt.Ltd, Sumedha Fiscal Services Ltd को रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India Pvt को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। बता दें, आईपीओ का अधिकतम 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित है। वहीं, रिटेल निवेशकों के लिए कम से कम 35 प्रतिशत हिस्सा रिजर्व रहेगा। एनआईआई के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित रहेगा।