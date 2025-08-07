12 अगस्त से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹102, ग्रे मार्केट में अभी से ही तूफानी तेजी

अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले दिनों में कई कंपनी के इश्यू निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें से एक एग्री सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का आईपीओ भी है। ग्रे मार्केट में अभी से इसके शेयर प्रीमियम पर उपलब्ध हैं।

Regaal Resources IPO: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले दिनों में कई कंपनी के इश्यू निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें से एक एग्री सेक्टर में काम करने वाली कंपनी- रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड का आईपीओ भी है। कंपनी ने 306 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 96-102 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कोलकाता स्थित कंपनी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि आरंभिक शेयर-बिक्री 12 अगस्त को शुरू होगी और 14 अगस्त तक सार्वजनिक अभिदान के लिए खुली रहेगी। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹18 प्रीमियम पर उपलब्ध है।

कंपनी की योजना इस आईपीओ में 210 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटर्स कीमत दायरे के उच्च स्तर पर 96 करोड़ रुपये मूल्य के 94.12 लाख शेयर बिक्री के लिए रखेंगे। इस तरह निर्गम का आकार 306 करोड़ रुपये बैठता है। नए इश्यू से प्राप्त 159 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज के भुगतान और शेष राशि का इस्तेमाल सामान्य कंपनी कामकाज के लिए किया जाएगा।