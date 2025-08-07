Regaal Resources IPO open from 12 august price band set 102 rupees gmp surges 12 अगस्त से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹102, ग्रे मार्केट में अभी से ही तूफानी तेजी, Business Hindi News - Hindustan
12 अगस्त से खुल रहा यह IPO, प्राइस बैंड ₹102, ग्रे मार्केट में अभी से ही तूफानी तेजी

अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले दिनों में कई कंपनी के इश्यू निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें से एक एग्री सेक्टर में काम करने वाली कंपनी का आईपीओ भी है। ग्रे मार्केट में अभी से इसके शेयर प्रीमियम पर उपलब्ध हैं। 

Varsha Pathak भाषाThu, 7 Aug 2025 03:58 PM
Regaal Resources IPO: अगर आप किसी आईपीओ में दांव लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आने वाले दिनों में कई कंपनी के इश्यू निवेश के लिए ओपन होंगे। इनमें से एक एग्री सेक्टर में काम करने वाली कंपनी- रीगल रिसोर्सेज लिमिटेड का आईपीओ भी है। कंपनी ने 306 करोड़ रुपये के आईपीओ के लिए 96-102 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है। कोलकाता स्थित कंपनी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि आरंभिक शेयर-बिक्री 12 अगस्त को शुरू होगी और 14 अगस्त तक सार्वजनिक अभिदान के लिए खुली रहेगी। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹18 प्रीमियम पर उपलब्ध है।

कंपनी की योजना

इस आईपीओ में 210 करोड़ रुपये मूल्य के नए शेयर जारी किए जाएंगे और प्रमोटर्स कीमत दायरे के उच्च स्तर पर 96 करोड़ रुपये मूल्य के 94.12 लाख शेयर बिक्री के लिए रखेंगे। इस तरह निर्गम का आकार 306 करोड़ रुपये बैठता है। नए इश्यू से प्राप्त 159 करोड़ रुपये का उपयोग कर्ज के भुगतान और शेष राशि का इस्तेमाल सामान्य कंपनी कामकाज के लिए किया जाएगा।

क्या है डिटेल

भारत में मक्का-आधारित स्टार्च, विशेष स्टार्च, खाद्य-ग्रेड स्टार्च और स्टार्च व्युत्पन्न उत्पादों के निर्माताओं में से एक, रीगल रिसोर्सेज की स्थापित पेराई क्षमता 750 टन प्रतिदिन है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का परिचालन राजस्व 52.52 प्रतिशत बढ़कर 915.16 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष में 600.02 करोड़ रुपये था। आलोच्य वित्त वर्ष में शुद्ध लाभ दोगुना से अधिक होकर 47.67 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले 2023-24 में 22.14 करोड़ रुपये था।

