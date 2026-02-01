Budget 2026: 'चल पड़ी है सुधार एक्सप्रेस', बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किन सुधारों का किया ऐलान
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि सुधार एक्सप्रेस पटरी पर है। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के बाद से लेबर नियमों के अलावा जीएसटी में बड़े सुधार किए गए हैं। आगे भी सुधारों का सिलसिला जारी रहेगा।
Budget 2026: लोकसभा में 2026 का बजट पेश करते हुए वित्ती मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुधारों की बात करते हुए कहा कि भारत की 'सुधार एक्सप्रेस' पटरी पर है। उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि हर परिवार, समुदाय और सेक्टर को संसाधन, सुविधाएं और मौके उपलब्ध करवाए जाएं। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का यही उद्देश्य है कि विकास की पहुंची किसानों, पिछड़ी जातियों और पिछड़ी जनजातियों के साथ युवाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाए।
किन सुधारों की बात
वित्त मंत्री ने कहा कि 15 अगस्त के बाद से हमारी सरकार ने कई बड़े सुधार किए हैं। इनमें जीएसटी सुधार, श्रमिकों के नियमों में सुधार, गुणवत्ता पर नियंत्रण शामिल है। उन्होंने कहा कि सुधार एक्सप्रेस पटरी पर है और यह आगे ही बढ़ती रहेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का कर्त्वय है कि वह आर्थिक विकास के साथ ही लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और वंचितों को लाभ पहुंचाना है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगारों को बढ़ाने के लिए घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक बाजार के साथ मजबूती से जुड़े रहना जरूरी है। इसके साथ ही नई तकनीक और वित्तीय क्षेत्र में जोर देते हुए सतत विकास करने की जरूरत है।
इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर जोर
वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का रविवार को प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दो स्थानों पर उच्च प्रौद्योगिकी वाले 'टूल रूम' स्थापित किए जाएंगे। सीतारमण ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी परिवेश बनाने के लिए कंटेनर निर्माण को एक योजना का भी प्रस्ताव रखा।