Redington Ltd Share surges huge today 20 percent amid iphone 17 sales date near iPhone 17 से इस भारतीय कंपनी का खास कनेक्शन, शेयर खरीदने की मची लूट, 20% चढ़ा भाव, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Redington Ltd Share surges huge today 20 percent amid iphone 17 sales date near

iPhone 17 से इस भारतीय कंपनी का खास कनेक्शन, शेयर खरीदने की मची लूट, 20% चढ़ा भाव

बता दें कि इस साल अब तक शेयर में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 के बाद से इसका अब तक का सबसे अच्छा वार्षिक प्रदर्शन है। 2021 में शेयर का मूल्य दोगुने से भी अधिक बढ़कर 130% हो गया था।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 07:02 PM
share Share
Follow Us on
iPhone 17 से इस भारतीय कंपनी का खास कनेक्शन, शेयर खरीदने की मची लूट, 20% चढ़ा भाव

Redington Ltd Share: रेडिंगटन लिमिटेड के शेयर में आज मंगलवार, 16 सितंबर को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 20% तक चढ़ गए और यह 289.70 रुपये पर पहुंच गए थे। बता दें कि मार्च 2021 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। शेयरों में इस तेजी के पीछे iPhone 17 लॉन्च की खबर है। दरअसल, ऐपल का नया फोन iPhone 17 के लॉन्च को लेकर निवेशकों में उत्सुकता बढ़ी है। iPhone 17 की बिक्री 19 सितंबर से शुरू होगी और इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग पहले से ही चल रही है।

क्या है कंपनी के साथ कनेक्शन

बता दें कि कंपनी ऐपल सहित कई आईटी और मोबिलिटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन संभालती है। Apple के साथ इसका साझेदारी 2007 से चल रही है। यह भारत, मध्य-पूर्व, तुर्की, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। बता दें कि इस साल अब तक शेयर में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 के बाद से इसका अब तक का सबसे अच्छा वार्षिक प्रदर्शन है। 2021 में शेयर का मूल्य दोगुने से भी अधिक बढ़कर 130% हो गया था।

जून तिमाही के नतीजे

रेडिंगटन ने जुलाई में अपनी पहली तिमाही की आय की सूचना दी थी। जून तिमाही में इसका शुद्ध लाभ पिछले वर्ष के ₹246 करोड़ की तुलना में 12% बढ़कर ₹275 करोड़ हो गया। कंपनी का राजस्व 22% बढ़कर ₹25,952 करोड़ हो गया, जबकि ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की कमाई (EBITDA) 8% बढ़कर ₹401 करोड़ हो गई। हालांकि, इसका मार्जिन एक साल पहले की समान अवधि के 1.7% से घटकर 1.6% रह गया।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।