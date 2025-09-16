iPhone 17 से इस भारतीय कंपनी का खास कनेक्शन, शेयर खरीदने की मची लूट, 20% चढ़ा भाव

बता दें कि इस साल अब तक शेयर में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 के बाद से इसका अब तक का सबसे अच्छा वार्षिक प्रदर्शन है। 2021 में शेयर का मूल्य दोगुने से भी अधिक बढ़कर 130% हो गया था।

Redington Ltd Share: रेडिंगटन लिमिटेड के शेयर में आज मंगलवार, 16 सितंबर को जबरदस्त तेजी देखी गई। कंपनी के शेयर आज कारोबार के दौरान 20% तक चढ़ गए और यह 289.70 रुपये पर पहुंच गए थे। बता दें कि मार्च 2021 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी बढ़त है। शेयरों में इस तेजी के पीछे iPhone 17 लॉन्च की खबर है। दरअसल, ऐपल का नया फोन iPhone 17 के लॉन्च को लेकर निवेशकों में उत्सुकता बढ़ी है। iPhone 17 की बिक्री 19 सितंबर से शुरू होगी और इसकी प्री-ऑर्डर बुकिंग पहले से ही चल रही है।

क्या है कंपनी के साथ कनेक्शन बता दें कि कंपनी ऐपल सहित कई आईटी और मोबिलिटी प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन संभालती है। Apple के साथ इसका साझेदारी 2007 से चल रही है। यह भारत, मध्य-पूर्व, तुर्की, अफ्रीका और दक्षिण एशिया में लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। बता दें कि इस साल अब तक शेयर में 45% की बढ़ोतरी हुई है, जो 2021 के बाद से इसका अब तक का सबसे अच्छा वार्षिक प्रदर्शन है। 2021 में शेयर का मूल्य दोगुने से भी अधिक बढ़कर 130% हो गया था।