‘जीएसटी बचत उत्सव’ का कमाल, नवरात्रि में दिवाली वाली बिक्री, रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी से गदगद दुकानदार

‘जीएसटी बचत उत्सव’ का असर कंपनियों की बिक्री में साफ देखने को मिल रहा है। इकनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार नवरात्रि के दौरान कंज्यूमर गुड्स और रिटेलर्स ने अच्छी कमाई की है। जीएसटी दरों में कटौती की वजह से नवरात्रि के दौरान बीते एक दशक में सबसे अच्छी बिक्री हुई है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनियों की बिक्री 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक हुई। पिछले 5 से 6 साल बाजार के लिए काफी कठिन रहा है। ऐसे में दिवाली से पहले नवरात्रि में अच्छी बिक्री ने दुकानदारों का मनोबल बढ़ाया है।

इन कंपनियों की बिक्री में जोरदार इजाफा कार बनाने वाली कंपनी मारुति सुजुकी की बिक्री बीते साल की तुलना में दोगुना हो गई है। वहीं, इस दशक का सबसे बेस्ट सीजन कंपनी के लिए साबित हुआ है। स्विफ्ट और आल्टो कार के लिए 700530 इंक्वायरी हुई। जिसमें बुधवार तक 1,50,000 बुकिंग कंपनी को मिली हैं। कंपनी को उम्मीद है कि यह 2 लाख के आंकड़े को पार कर जाएगा। पिछले वर्ष में मारुति सुजुकी की बिक्री 85,000 की थी।

महिंद्रा एंड महिंद्रा की एसूवी सेल्स में पिछले साल की तुलना में 60 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। नवरात्रि के दौरान हुंडई की एसयूवी मॉडल्स क्रेटा और वेन्यू की बिक्री में 72 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

हर दिन बिके 300 से 350 TV कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिकस स्पेस में एलजी, हायर और गोदरेज जैसी कंपनियों ने नवरात्रि के दौरान डबल डिजिट की बिक्री की है। हायर की बिक्री में पिछले साल की तुलना में इस 85 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी के 250 रुपये से अधिक की कीमत वाले 80 इंच और 100 इंच के टेलीविजन का स्टॉक लगभग खत्म हो गया। वहीं, 65 इंज की टीवी को कंपनी ने हर दिन 300 से 350 यूनिट बेचा है।